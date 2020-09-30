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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 13:04 | 

Şarkıcı Güllü'nün şaşırtan değişimi! 70 kilo verdi

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün son hali çok konuşuldu.

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Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Şarkıcı Güllü, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı.

Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3ANNESİNİ TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI KAYBETTİ
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ANNESİNİ TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI KAYBETTİ

Güllü programda dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı.

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Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını ifade etti.

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Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı.

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