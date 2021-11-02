Sana Söz dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan kimdir? Nehir Erdoğan, Sana Söz kadrosunda!
Sana Söz dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Sana Söz dizisi kadrosunda yer alan Nehir Erdoğan Elif karakterine hayat verecek. Peki, Sana Söz dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan kimdir? İşte hakkında merak edilenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nehir Erdoğan, Sana Söz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide yer alan Nehir Erdoğan en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi kadrosunda bulunuyordu. 1980 doğumlu olan ünlü isim Yabancı Damat’ta canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınmıştı.
2
NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?
Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Malatya’lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile çok sevildi. Nehir Erdoğan en son Benim Adım Melek dizisinde rol aldı.