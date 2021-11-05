Sana Söz dizisi yeni bölüm ne zaman, oyuncuları kimdir? Sana Söz dizisi oyuncuları ve konusu
Sana Söz dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Sana Söz dizisi her hafta salı akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu hafta ilk bölümü ekrana geldi. Peki, Sana Söz oyuncuları kimdir, konusu nedir?
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Sana Söz dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına her hafta Salı günü çıkacak. Sana Söz dizisi oyuncuları arasında yer alan Nehir Erdoğan Elif karakterini, Erkan Petekkaya ise Ömer karakterini canlandırıyor. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’İn hikayesi seyirci ile buluşuyor.
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SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI
Sana Söz dizisi oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya, Serkan Altunorak, Hivda Zian yer alıyor.
Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Erkan Petekkaya ise cinayet büro komiser Ömer’e hayat veriyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.
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SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU
Elif Karaca, Türkiye’nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komiseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir.
Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.
Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.