Sana Söz dizisi oyuncuları kimleri, konusu ne? İşte Sana Söz dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.



Elif’in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif’in yolu emniyet amiri Ömer’e düşer Öner, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.