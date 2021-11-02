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Televizyon
Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 08:28 | 

Sana Söz dizisi oyuncuları kimleri, konusu ne? İşte Sana Söz dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Sana Söz dizisi ilk bölümüyle ekran macerasına başlıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın baş rolde yer aldığı Sana Söz’ün 29 Ekim’de ekran macerasına başlaması bekleniyordu ancak son anda değişikliğe gidilerek 2 Kasım tarihine ertelenmişti. Peki, Sana Söz dizisi oyuncuları kimleri, konusu ne? İşte Sana Söz dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

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Sana Söz dizisinin 29 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda olacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan bir son dakika değişikliğiyle Sana Söz'ün yayın tarihi 3 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

2Sana Söz Konusu

Sana Söz Konusu

Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.

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Diğer yandan mutlu bir evliliği olduğuna inanan genç kadının hayatı programında işlediği bir vakanın kocası Erdem ile alakalı olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Elif’in kocası Erdem, başarılı bir avukat olmasının yanı sıra karısından da sakladığı sırları vardır. Elif’in yolu emniyet amiri Ömer’e düşer Öner, güvenilir bir emniyet mensubudur ve Elif ile güven üzerine kurulan ilişkisi zamanla aşka dönüşür.

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