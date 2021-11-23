Sana Söz dizisi hangi gün, konusu nedir? Sana Söz dizisi oyuncuları ve fragmanı
Star Tv ekranlarının yeni dizisi 'Sana Söz' oyuncuları ve konusu ile izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Bu hafta 4. bölümü yayınlanacak olan Sana Söz dizisi ne zaman, hangi gün merak ediliyor. İşte Sana Söz dizisi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini NEhir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın paylaştığı Sana Söz dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Sana Söz dizisi konusu ile de günümüz olaylarını yansıtırken, başarılı oyuncularıyla izleyiciden tam not aldı. Peki, Sana Söz hangi gün, ne zaman? İşte Sana Söz dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri hakkında merak edilenler...
SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Elif Karaca, Türkiye’nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komiseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir.
Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.
Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.
Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.
Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.
SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sana Söz dizisi oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya, Serkan Altunorak, Hivda Zian yer alıyor.
Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Erkan Petekkaya ise cinayet büro komiser Ömer’e hayat veriyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.
Sana Söz dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, Elif isminde bir program sunucusunu canlandırıyor. Erkan Petekkaya ise cinayet büro komiser Ömer’e hayat veriyor. Elif, programında, cinayetleri çözüp, katilleri bulmaya çalışmaktadır. Halk tarafından sevilen Elif, işine tutkuyla bağlıdır ve bu yere gelebilmek için pek çok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır.
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