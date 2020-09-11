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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 15:33 | 

Sana bakınca kendimi görmüş gibi oluyorum

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri çocuklarıyla yan yana geldiklerinde görenleri şaşırtıyorlar.

Splash News, Mega News Agency, Instagram

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Bunun nedeni de birbirlerine olan benzerlikleri. İşte ünlüler ve kendilerine sanki kopyaları gibi benzeyen kızları ve oğulları.

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Demi Moore ile büyük kızı Rumer'ın (soldan ikinci) benzerliği dikkat çekiyor. Rumer, ünlü oyuncunun kendisine en çok benzeyen çocuğu.

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Victoria Beckham, oğlu Cruz'un bu pozunu paylaştığında takipçileri çok şaşırdı. Bunun nedeni de Cruz'un annesinin kopyası gibi görünmesiydi.

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Gwyneth Paltrow'un kızı Apple Martin'in kendisine benzerliği şaşırtıyor.

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Elizabeth Hurley ile oğlu Damien'ın benzerliği uzun zamandır gündemde.

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Uma Thurman ile kızı Maya Hawke de birbirlerine çok benziyor.

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Cindy Crawford'un kızı Kaia kendi gençliğine çok benziyor. Zaten Kaia artık emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldı.

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Reese Witherspoon'nun kızı Ava kendisinin kopyası gibi.

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Lisa Bonet ve kızı Zoe Kravitz kardeş gibi görünüyor.

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Julianne Moore'un kızı Liv Freundlich... Genç Liv annesinin gençlik yıllarına çok benziyor.

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Katie Holmes'un kızı Suri kendisine çok benziyor.

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Kate Moss'un kızı Lila Grace kendisine çok benziyor. O da annesinin mesleğini seçti.

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Jason Momoa ve oğlunun görüntüsü de tarzı da birbirine benziyor.

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