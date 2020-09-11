Sana bakınca kendimi görmüş gibi oluyorum

Bunun nedeni de birbirlerine olan benzerlikleri. İşte ünlüler ve kendilerine sanki kopyaları gibi benzeyen kızları ve oğulları.Demi Moore ile büyük kızı Rumer'ın (soldan ikinci) benzerliği dikkat çekiyor. Rumer, ünlü oyuncunun kendisine en çok benzeyen çocuğu. Victoria Beckham, oğlu Cruz'un bu pozunu paylaştığında takipçileri çok şaşırdı. Bunun nedeni de Cruz'un annesinin kopyası gibi görünmesiydi. Gwyneth Paltrow'un kızı Apple Martin'in kendisine benzerliği şaşırtıyor. Elizabeth Hurley ile oğlu Damien'ın benzerliği uzun zamandır gündemde. Uma Thurman ile kızı Maya Hawke de birbirlerine çok benziyor. Cindy Crawford'un kızı Kaia kendi gençliğine çok benziyor. Zaten Kaia artık emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldı. Reese Witherspoon'nun kızı Ava kendisinin kopyası gibi. Lisa Bonet ve kızı Zoe Kravitz kardeş gibi görünüyor. Julianne Moore'un kızı Liv Freundlich... Genç Liv annesinin gençlik yıllarına çok benziyor. Katie Holmes'un kızı Suri kendisine çok benziyor. Kate Moss'un kızı Lila Grace kendisine çok benziyor. O da annesinin mesleğini seçti.Jason Momoa ve oğlunun görüntüsü de tarzı da birbirine benziyor.