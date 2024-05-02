Sakla Beni bitiyor mu, final mi yapıyor? Sakla Beni neden final yapıyor?

SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atıf'ın önüne geçerek kurşunun hedefi olan Ziya, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, vurulma haberi tüm aileye bomba gibi düşer. Kaygı dolu bekleyiş sürerken Filiz, Ziya için bir fedakarlıkta bulunur.

Naz ve Kadir, birbirlerine duydukları sevgiyi aile büyükleriyle paylaşmaya karar vererek, ilişkilerinde büyük bir adım atarlar. Çocuklarının ilişkisine sıcak bakmayan Filiz ve Yüksel, birbirlerinden hiç hazzetmeseler de aynı amaç için iş birliği yapmaya karar verirler.

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.