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Sakla Beni bitiyor mu, final mi yapıyor? Sakla Beni neden final yapıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sakla Beni#Sakla Beni Final#Sakla Beni Neden Bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:44

OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi ekranlara veda ediyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni final bölümüyle 2 Mayıs Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Final kararı alan dizinin hayranları da “Sakla Beni neden final yapıyor?” sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Sakla Beni dizisi neden bitiyor?

1/3Sakla Beni bitiyor mu, final mi yapıyor Sakla Beni neden final yapıyor

Star Tv’nin sevilen dizisi Sakla Beni 2 Mayıs Perşembe akşamı son kez izleyici karşısına çıkıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı Sakla Beni final yapıyor. İzleyiciler de henüz 1. sezon olmasına rağmen dizinin neden bittiğini merak ediyor. Peki, Sakla Beni neden final yapıyor?

2/3SAKLA BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR

SAKLA BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni, yayınlandığı Perşembe akşamları reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Özellikle son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan dizi, kanal yönetimi tarafından 2. sezon onayı alamadığı ileri sürüldü. Yapımcı şirket OGM Medya, bunun üzerine dizinin finalini yapma kararı aldığı iddia edildi.

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3/3SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK

SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atıf'ın önüne geçerek kurşunun hedefi olan Ziya, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelirken, vurulma haberi tüm aileye bomba gibi düşer. Kaygı dolu bekleyiş sürerken Filiz, Ziya için bir fedakarlıkta bulunur.

Naz ve Kadir, birbirlerine duydukları sevgiyi aile büyükleriyle paylaşmaya karar vererek, ilişkilerinde büyük bir adım atarlar. Çocuklarının ilişkisine sıcak bakmayan Filiz ve Yüksel, birbirlerinden hiç hazzetmeseler de aynı amaç için iş birliği yapmaya karar verirler.

Dedesine kurşun sıkanlardan intikam almayı aklına koyan Mete, Kadir'in de yardımıyla Akın'a bir intikam mesajı gönderir. Kadir ve Naz aldıkları önemli kararı büyük bir heyecanla herkesin huzurunda açıklarken, onları hiç ummadıkları bir sürpriz bekliyordur.

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