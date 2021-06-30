Şahsiyet dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Şahsiyet dizisinin oyuncuları ve konusu
Ay Yapım imzalı efsane dizi Şahsiyet televizyonda ilk kez izleyicilerle buluştu. Usta oyuncu kadrosu ve nefes kesen senaryosuyla fırtınalar estiren Şahsiyet ekrana gelen ilk bölümüyle yeniden sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şahsiyet dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Şahsiyet dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...
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1
Online platformda yayınlanan ve Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü’nüü getiren Şahsiyet dizisi Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başladı. Şahsiyet dizisinin ilk bölümü 29 Haziran Salı günü Show TV’de yayınlandı. Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' salı günleri izleyicilerle buluşacak.
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ŞAHSİYET KONUSU
Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer), nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet', soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır. Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir.
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AGÂH İLE NEVRA'NIN YOLLARI BİR CİNAYETTE KESİŞİYOR
Alzheimer olduğunu öğrendikten sonra yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı. Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi. Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin kafasına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Peki emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?