Şahsiyet dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Şahsiyet dizisinin oyuncuları ve konusu

ŞAHSİYET KONUSU Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer), nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet', soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır. Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir.