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Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci’nin hayatı

#Şahin Kendirci#Şahin Kendirci Kimdir#Müslüm Gürses

Şahin Kendirci merak edilen isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu olan Şahin Kendirci’nin hayatı araştırılıyor. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/2Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci’nin hayatı

Şahin Kendirci’nin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı filmde Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci başarılı performansı ile dikkat çekmişti. İşte O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci hakkında bilgiler

2/2ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor.

Ailesine destek olmak için okulu bırakan Şahin Kendirci, eğitimine açıktan devam ediyor.

Küçük yaştan bu yana müziğe ilgisi devam eden Şahin Kendirci, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarına katıldı ve sesiyle yarışmaların öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yetenek, asıl popülerliğini ise Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı Müslüm filmiyle yakaladı. Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı.

Şahin Kendirci Müslüm rolüne seçilme hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

Mersin halkının kendisini tavsiye etmesiyle keşfedildiğini anlatan Şahin Kendirci, "Beni yönetmenim keşfetti. Yönetmenin Adana'ya gelerek 'Müslüm' filmdeki bu rolü kim oynayabilir diye sormuş, herkes beni önermiş. Sonra sahne aldığım yere gelerek bana projeyi anlattı ben de kabul ettim. Senaryoyu elime aldığımda bütün kitabı ezberledim. Filme hazırlanırken de ailem bana hep Müslüm diye seslendi." dedi.

 

 

 

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