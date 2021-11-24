Safiye ÇallÄ±'yÄ± evlilik vadiyle kandÄ±ran Türkücü Cüneyt Demiral (AkkuÅŸlu Cüneyt) kimdir? Safiye ÇallÄ± olayÄ±nÄ±n detaylarÄ±
TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ CÃ¼neyt Demiral (AkkuÅŸlu CÃ¼neyt) tarafÄ±ndan evlenme vaadiyle kandÄ±rÄ±lan Safiye Ã‡allÄ±, MÃ¼ge AnlÄ±â€™dan yardÄ±m istedi. 25 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini noktaladÄ±ktan sonra 2'nci evlilik hayali de kÃ¶tÃ¼ biten Safiye Ã‡allÄ±, sosyal medyadan tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ CÃ¼neyt'in 2 evi ve 50 bin lirasÄ±nÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Kendinden 15 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k sevgilisinden aldÄ±ÄŸÄ± paralarla araba ve arsa alÄ±p onu terk eden tÃ¼rkÃ¼cÃ¼nÃ¼n CÃ¼neyt Demiral, sahne adÄ±yla AkkuÅŸlu CÃ¼neyt olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Peki, TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ CÃ¼neyt Demiral (AkkuÅŸlu CÃ¼neyt) kimdir? Safiye Ã‡allÄ± olayÄ±nÄ±n detaylarÄ±
Facebookâ€™tan tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±lan Safiye Ã‡allÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§erisinde MÃ¼ge AnlÄ± ve ekibine baÅŸvurdu. 25 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinden bir oÄŸlu olan Safiye Ã‡allÄ±, 15 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasÄ±nÄ± kaptÄ±rdÄ±.Â
Evlilik vaadiyle tÃ¼m birikiminden olan Ã‡allÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce de sÄ±k sÄ±k borÃ§ olarak para gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ddiaya konu olan TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ CÃ¼neyt'in sattÄ±ÄŸÄ± evlerle araba ve arsa aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Genel vekaletname de verdiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡allÄ±, Ä°stanbul'da ev alacaÄŸÄ± vaadiyle kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.