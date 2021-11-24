Evlilik vaadiyle tÃ¼m birikiminden olan Ã‡allÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce de sÄ±k sÄ±k borÃ§ olarak para gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ddiaya konu olan TÃ¼rkÃ¼cÃ¼ CÃ¼neyt'in sattÄ±ÄŸÄ± evlerle araba ve arsa aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Genel vekaletname de verdiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡allÄ±, Ä°stanbul'da ev alacaÄŸÄ± vaadiyle kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.