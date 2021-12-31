Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam 20:00’de başlayacak. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmi maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.