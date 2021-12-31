MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 16:34 | 

Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler

Sabri Sarıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Ünlü futbolcu ve eşi Yağmur Sarıoğlu merak edilen isimler oldular. Peki, Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1984 doğumlu olan Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam 20:00’de başlayacak. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmi maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.
2SABRİ SARIOĞLU KİMDİR

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?

Ailesi Çarşambalı olan Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1995-1999 yılları arasında amatör kulüplerde top koşturduktan sonra, 1999 yılında o sezon A takımı UEFA Kupası'nı müzeye götürecek Galatasaray A2 takımının kadrosuna katıldı. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmi maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.

2017 yılında Süper Lig'in İzmir ekibi olan Göztepe ile anlaşma sağlamıştır.
3YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR

YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?

Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu. Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sarıoğlu, pilot olmak için eğitim aldı. Yağmur Sarıoğlu, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak göreve başladı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi