Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler
Sabri Sarıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Ünlü futbolcu ve eşi Yağmur Sarıoğlu merak edilen isimler oldular. Peki, Sabri Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1984 doğumlu olan Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu hakkında bilgiler
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam 20:00’de başlayacak. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmi maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.
SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?
Ailesi Çarşambalı olan Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1995-1999 yılları arasında amatör kulüplerde top koşturduktan sonra, 1999 yılında o sezon A takımı UEFA Kupası'nı müzeye götürecek Galatasaray A2 takımının kadrosuna katıldı. 1999 yılından 2017'ye kadar Galatasaray'da forma giyen Sarıoğlu A takımda 475 resmi maçta forma giymiş ve 6 lig şampiyonluğu yaşamıştır.
2017 yılında Süper Lig'in İzmir ekibi olan Göztepe ile anlaşma sağlamıştır.
2017 yılında Süper Lig'in İzmir ekibi olan Göztepe ile anlaşma sağlamıştır.