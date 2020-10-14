Rol arkadaşıyla ihaneti yakalanan oyuncu tartışma yarattı: Tek eşlilik doğaya aykırı!
Ünlüler dünyasında yılın en çok konuşulan ihanetinin kahramanlarından biri olan oyuncunun geçmişte verdiği ve kadın- erkek ilişkilerini değerlendirdiği bir röportajı yeniden gün yüzüne çıktı.
Backgrid UK, Splash, Instagram
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KADINLAR BİRAZ ANLAYIŞLI OLMALI
2016'da yapılan bu röportajda ünlü oyuncu "kadınların ilişkiler konusunda biraz daha anlayışlı olması gerektiğini" ileri sürüyor. Sonra da tek eşliliği doğal bulmadığını belirtiyor.
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MİNİ DİZİDE BİRLİKTE ROL ALDILAR
A Purpose of Love adlı üç bölümlük mini dizide birlikte oynayan iki İngiliz oyuncu Dominic West ile Lily James'in Roma kaçamağı, koronavirüs pandemisi nedeniyle sakin giden magazin gündemine bomba gibi düştü.
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WEST 10 YILLIK EVLİ
10 yıllık evli olan Dominic West ile bir süre önce sevgilisinden ayrıldığını duyuran Lily James, Roma'da samimi şekilde görüntülendi. Bu fotoğrafların basına yansımasından sonra da gündemin ilk sıralarına yerleşti iki oyuncu.
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BÜTÜN GÖZLER WEST'İN 10 YILLIK EŞİNE ÇEVRİLDİ
Bütün gözler Dominic West'in, peysaj mimarı olan aristokrat eşi Catherine FitzGerald'a çevrildi. Yakın arkadaşları FitzGerald'ın yıkıldığını ileri sürdü. Fakat çift, akşam üzeri saatlerinde herkesi şaşırtan bir adım attı ve birlikte basın karşısına geçti.
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'AYRILMIYORUZ' MESAJI
Dominic West ile Catherine Fitzgerald, evliliklerinin güçlü bir şekilde sürdüğü ve ayrılık düşünmedikleri açıklamasını yaptı. Birbirlerini öpücüklere de boğan çift bu ihanetin ardından "boşanmıyoruz" mesajı verdi.
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YÜZÜ GÜLÜYOR AMA...
Fakat yakın arkadaşları FiztGerald'ın o açıklama Sırasındaki güçlü yüz ifadesinin ardında büyük bir üzüntü yattığını ileri sürdü.
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RÖPORTAJ TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Dominic West ile Catherine FitzGerald'ın geleceği tartışma konusu olurken bir yandan da West'in dört yıl önce verdiği bir röportaj yeniden gün yüzüne çıktı. Bu röportajda West, kadın erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili fikirlerini dile getiriyor.
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TARTIŞMALI GÖRÜŞLER
Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.
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TEK EŞLİLİK DOĞAL DEĞİL
West bu röportajda "kadınların ilişkiler konusunda anlayışlı olması gerektiğini" belirtti. Oyuncu aynı röportajda "tek eşliliğin çok gerekli ve doğal olmadığını da" ileri sürdü.
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BU YAŞTAKİ ERKEKLERE KARŞI ANLAYIŞLI OLMAK GEREK
Dominic West röportajda "HerkeS 40 ve 50'li yaşlardaki erkeklerin bazı davranışlarına karşı anlayışlı olmalı" diye konuştu.
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TARTIŞMA KONUSU OLDU
Oyuncunun yıllar önce verdiği röportajda söylediği bu sözler sosyal medya plaftormlarında büyük tartışmalara neden oldu. Birçok kişi West'i bu fikirlerinden dolayı "12 yaşındaki çocuğun zekasına sahip güvensiz bir adam" diye nitelendirdi.
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"KADINLAR TEPKİ GÖSTERMELİ"
Bir başka kullanıcı da erkeklerin bu tip fikir ve davranışlarına karşı kadınların ayaklanması gerektiğini savundu. Bazı kişiler de West'in eşi Catherine FitzgGrald her ne kadar olayın hemen ardından sıcağı sıcağına kameralar karşısında "ayrılmıyoruz" mesajı verse de ileride onun eşine "bir sürpriz" hazırlayacağını ileri sürdü.
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Dominic West'in İtalya'da birlikte görüntülendiği Lily James ise beş yıldır birlikte olduğu Matt Smith'ten kısa bir süre önce ayrıldı.
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CAPTAIN AMERICA İLE GÖRÜNTÜLENDİ
31 yaşındaki James, bir dönem de Captain America adlı yapımla tanınan Chris Evans ile samimi şekilde görüntülenmişti.
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BEŞ ÇOCUK BABASI
Beş çocuk babası West, 22 yaşındaki en büyük çocuğu Martha'nın annesi Poly Astor'dan da o dönemde konuşulan bir şekilde ayrılmıştı.
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'YERLEŞİK HAYATA HAZIR DEĞİLDİM'
West daha sonra bir röportajda, bu ayrılıkla Astor'u üzdüğünün farkında olduğunu, Ama o dönemde evlenip yerleşik bir hayat kurmaya hazır hissetmediğini de söylemişti.
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2010 YILINDA EVLENDİLER
Kaçamağı çok konuşulan Dominic West, 49 yaşındaki Catherine FitzGerald ile 2010 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.