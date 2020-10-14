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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 10:23 | 

Rol arkadaşıyla ihaneti yakalanan oyuncu tartışma yarattı: Tek eşlilik doğaya aykırı!

Ünlüler dünyasında yılın en çok konuşulan ihanetinin kahramanlarından biri olan oyuncunun geçmişte verdiği ve kadın- erkek ilişkilerini değerlendirdiği bir röportajı yeniden gün yüzüne çıktı.

Backgrid UK, Splash, Instagram

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1KADINLAR BİRAZ ANLAYIŞLI OLMALI
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KADINLAR BİRAZ ANLAYIŞLI OLMALI

2016'da yapılan bu röportajda ünlü oyuncu "kadınların ilişkiler konusunda biraz daha anlayışlı olması gerektiğini" ileri sürüyor. Sonra da tek eşliliği doğal bulmadığını belirtiyor.

2MİNİ DİZİDE BİRLİKTE ROL ALDILAR
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MİNİ DİZİDE BİRLİKTE ROL ALDILAR

A Purpose of Love adlı üç bölümlük mini dizide birlikte oynayan iki İngiliz oyuncu Dominic West ile Lily James'in Roma kaçamağı, koronavirüs pandemisi nedeniyle sakin giden magazin gündemine bomba gibi düştü.

3WEST 10 YILLIK EVLİ
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WEST 10 YILLIK EVLİ

10 yıllık evli olan Dominic West ile bir süre önce sevgilisinden ayrıldığını duyuran Lily James, Roma'da samimi şekilde görüntülendi. Bu fotoğrafların basına yansımasından sonra da gündemin ilk sıralarına yerleşti iki oyuncu.

4BÜTÜN GÖZLER WESTİN 10 YILLIK EŞİNE ÇEVRİLDİ
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BÜTÜN GÖZLER WEST'İN 10 YILLIK EŞİNE ÇEVRİLDİ

Bütün gözler Dominic West'in, peysaj mimarı olan aristokrat eşi Catherine FitzGerald'a çevrildi. Yakın arkadaşları FitzGerald'ın yıkıldığını ileri sürdü. Fakat çift, akşam üzeri saatlerinde herkesi şaşırtan bir adım attı ve birlikte basın karşısına geçti.

5AYRILMIYORUZ MESAJI
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'AYRILMIYORUZ' MESAJI

Dominic West ile Catherine Fitzgerald, evliliklerinin güçlü bir şekilde sürdüğü ve ayrılık düşünmedikleri açıklamasını yaptı. Birbirlerini öpücüklere de boğan çift bu ihanetin ardından "boşanmıyoruz" mesajı verdi.

6YÜZÜ GÜLÜYOR AMA...
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YÜZÜ GÜLÜYOR AMA...

Fakat yakın arkadaşları FiztGerald'ın o açıklama Sırasındaki güçlü yüz ifadesinin ardında büyük bir üzüntü yattığını ileri sürdü.

7RÖPORTAJ TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
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RÖPORTAJ TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Dominic West ile Catherine FitzGerald'ın geleceği tartışma konusu olurken bir yandan da West'in dört yıl önce verdiği bir röportaj yeniden gün yüzüne çıktı. Bu röportajda West, kadın erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili fikirlerini dile getiriyor.

8TARTIŞMALI GÖRÜŞLER
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TARTIŞMALI GÖRÜŞLER

Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.

9TEK EŞLİLİK DOĞAL DEĞİL
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TEK EŞLİLİK DOĞAL DEĞİL

 West bu röportajda "kadınların ilişkiler konusunda anlayışlı olması gerektiğini" belirtti. Oyuncu aynı röportajda "tek eşliliğin çok gerekli ve doğal olmadığını da" ileri sürdü. 

10BU YAŞTAKİ ERKEKLERE KARŞI ANLAYIŞLI OLMAK GEREK
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BU YAŞTAKİ ERKEKLERE KARŞI ANLAYIŞLI OLMAK GEREK

Dominic West röportajda "HerkeS 40 ve 50'li yaşlardaki erkeklerin bazı davranışlarına karşı anlayışlı olmalı" diye konuştu.

11TARTIŞMA KONUSU OLDU
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TARTIŞMA KONUSU OLDU

Oyuncunun yıllar önce verdiği röportajda söylediği bu sözler sosyal medya plaftormlarında büyük tartışmalara neden oldu. Birçok kişi West'i bu fikirlerinden dolayı "12 yaşındaki çocuğun zekasına sahip güvensiz bir adam" diye nitelendirdi.

12KADINLAR TEPKİ GÖSTERMELİ
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"KADINLAR TEPKİ GÖSTERMELİ"

Bir başka kullanıcı da erkeklerin bu tip fikir ve davranışlarına karşı kadınların ayaklanması gerektiğini savundu.  Bazı kişiler de West'in eşi Catherine FitzgGrald her ne kadar olayın hemen ardından sıcağı sıcağına kameralar karşısında "ayrılmıyoruz" mesajı verse de ileride onun eşine "bir sürpriz" hazırlayacağını ileri sürdü.

13SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Dominic West'in İtalya'da birlikte görüntülendiği Lily James ise beş yıldır birlikte olduğu Matt Smith'ten kısa bir süre önce ayrıldı.

14CAPTAIN AMERICA İLE GÖRÜNTÜLENDİ
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CAPTAIN AMERICA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

31 yaşındaki James, bir dönem de Captain America adlı yapımla tanınan Chris Evans ile samimi şekilde görüntülenmişti.

15BEŞ ÇOCUK BABASI
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BEŞ ÇOCUK BABASI

Beş çocuk babası West, 22 yaşındaki en büyük çocuğu Martha'nın annesi Poly Astor'dan da o dönemde konuşulan bir şekilde ayrılmıştı.

16YERLEŞİK HAYATA HAZIR DEĞİLDİM
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'YERLEŞİK HAYATA HAZIR DEĞİLDİM'

West daha sonra bir röportajda, bu ayrılıkla Astor'u üzdüğünün farkında olduğunu, Ama o dönemde evlenip yerleşik bir hayat kurmaya hazır hissetmediğini de söylemişti.

172010 YILINDA EVLENDİLER
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2010 YILINDA EVLENDİLER

Kaçamağı çok konuşulan Dominic West, 49 yaşındaki Catherine FitzGerald ile 2010 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

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