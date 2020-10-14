Rol arkadaşıyla ihaneti yakalanan oyuncu tartışma yarattı: Tek eşlilik doğaya aykırı!

"KADINLAR TEPKİ GÖSTERMELİ" Bir başka kullanıcı da erkeklerin bu tip fikir ve davranışlarına karşı kadınların ayaklanması gerektiğini savundu. Bazı kişiler de West'in eşi Catherine FitzgGrald her ne kadar olayın hemen ardından sıcağı sıcağına kameralar karşısında "ayrılmıyoruz" mesajı verse de ileride onun eşine "bir sürpriz" hazırlayacağını ileri sürdü.