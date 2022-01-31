Rize’ye birlikte gittiler

Ben güzel müşteriyim

İbrahim Büyükak, geçtiğimiz akşam Etiler’de taksi beklerken görüntülendi. Taksi beklediği sırada muhabirler ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Ben güzel müşteriyim. Bakın hemen sizin için poz veriyorum.” dedi. Kendi hayatından kesitlerin olduğu ‘İlginç Bazı Olaylar’ dizisinin yeni sezonu hakkında konuşan Büyükak, “İlk sezonun finali çok duygusal bitti, biraz ters köşe yaptık. Bunun nedeni de pandemi döneminde duygusal bir moda girmemizdi. İkinci sezonu da bitirdik, daha eğlenceli bir sezon geliyor” dedi. Diğer projelerinden de bahseden oyuncu “Yeni bir sinema filmi projem var, Antalya’da çekeceğiz” dedi. Oğlu Aslan ile sosyal medyada bolca fotoğraf paylaşan oyuncu, “Maşallah çok hareketli, evde bir oraya bir buraya gidip geliyor, tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk” diye konuştu. Sayit DURMAZ