Rize’ye birlikte gittiler

Rize’de özel bir gecede sahne alan Öykü Gürman’a sevgilisi Fatih İçmeli de eşlik etti. Gürman, yıllar önce Burhan Çaçan’ın seslendirdiği “Ayaz Geceler” adlı şarkıya klip çektiğini ve klipte sevgilisinin de oynadığını söyledi.
Kuzuoğlu Group, ihracat şampiyonluğunu Rize Ricosta Hotel’de düzenlenen gecede Öykü Gürman konseriyle kutladı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih Içmeli’yle birlikte Rize’ye gelen Gürman, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Sevgilisinin Paris’te yaptığı evlilik teklifiyle ilgili konuşan sanatçı, “Çok özeldi. Çok doğaldı. Sürpriz oldu bana. Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Ailelerimizde böyle istiyor” diye konuştu. Düğün tarihi sorulan Fatih İçmeli ise “Daha belli değil. Allah kısmet ederse, yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz” dedi. Gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı, Rizeli sevenlerine muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Sahnede Karadeniz şarkılarına yer veren Öykü Gürman, oluşan geniş horon halkasına katıldı. Gürman’ın horonuna Kuzuoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu da eşlik etti.
Hayko Cepkin, “Yeni Türkü Zamansız” albümü için grubun sevilen şarkısı “Destina”yı yorumladı. Cepkin’in aranjörlüğünü de üstlendiği şarkı, bugün Pasaj Müzik etiketiyle çıkacak.
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz akşam Etiler’de taksi beklerken görüntülendi. Taksi beklediği sırada muhabirler ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Ben güzel müşteriyim. Bakın hemen sizin için poz veriyorum.” dedi. Kendi hayatından kesitlerin olduğu ‘İlginç Bazı Olaylar’ dizisinin yeni sezonu hakkında konuşan Büyükak, “İlk sezonun finali çok duygusal bitti, biraz ters köşe yaptık. Bunun nedeni de pandemi döneminde duygusal bir moda girmemizdi. İkinci sezonu da bitirdik, daha eğlenceli bir sezon geliyor” dedi. Diğer projelerinden de bahseden oyuncu “Yeni bir sinema filmi projem var, Antalya’da çekeceğiz” dedi. Oğlu Aslan ile sosyal medyada bolca fotoğraf paylaşan oyuncu, “Maşallah çok hareketli, evde bir oraya bir buraya gidip geliyor, tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk” diye konuştu. Sayit DURMAZ
Ünlü Terminatör film serisinin yıldızı Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg, Ramiz Özbay’ın yeni çıkacak teklisi ‘Son Gülüş’ şarkısı için kamera karşısına geçti.Uzaydan gelen iki yabancının dünyada buluşarak bulduğu aşkı anlatan klipte, Kristanna Loken, Terminatör filminde giydiği orjinal kıyafetini yıllar sonra tekrar giydi.Klip yönetmenliğini ödüllü yönetmen Anıl Tokur üstlenirken, şarkının müziği Ramiz Özbay’a ait. Sözler de ise Samir Karaca ve Ramiz Özbay imzası yer alıyor
Aynur Aydın’ın yeni şarkısı Bilmece’ye çektiği klipte kullanılan “SHIBARI” (Dekoratif olarak bağlanmak) sosyal medyada gündem oldu. İp ve insan vücudunu buluşturan Japon Shibari sanatını gözler önüne seren Aynur Aydın’ın cesareti beğeni topladı. Türkiye’de bugüne kadar hiçbir klipte kullanılmayan cesur sahneler adeta olay oldu. Çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise çektiği pornografik ve erotik filmlerle adını duyuran Mihriban Tandoğan oturduğu ortaya çıktı.
Fantezi müziğin sevilen sesi Cansever, ilk kez farklı bir sound’la dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Cansever’e, aranjesi Akmal Azimov’a ait “Ondan Ver Bana”, yakında dijital platformlarda yayınlanacak. Sanatçı, Cansever Müzik Production & Warble Media etiketiyle çıkacak single’ı için “Sevenlerim ilk kez benden arabesk dışında farklı bir tarzda şarkı dinleyecek. Bu şarkı genç nesle, Z kuşağına armağanım olacak” dedi.Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klipte Cansever’e 10 kişilik genç bir oyuncu kadrosu eşlik etti.
Beyhude, yeni şarkıları 'Seni Kimler Aldı' adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu...Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Seni Kimler Aldı' adlı şarkı da Beyhude stüdyoya girerek, hem söyledi hemde müziğini grup üyeleri çaldı. Buluş Emre Doğan ( Bas gitar), Yunus Timsekyiğit (solist), Bekir Belek (keman) çalarak, cover şarkılarıyla yıllar sonra genç müzikseverlere yeniden duyurdu. Beyhude'nin yeni şarkısı 'seni Kimler Aldı' 28 şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Tuğba Ünal, ‘İzler Durur’ şarkısıyla iki ödül birden aldı. Şarkısının 18’inci ödülünü Gaziantep’te alan şarkıcı, ‘Yılın Yıldızı Parlayan Pop Sanatçısı’ seçildi. Ertesi gün ise İstanbul Sheraton Otel’de gerçekleşen Siyah İnci Ödülleri’nde 19’uncu ödülünü kucakladı. Ünal, yaptığı konuşkada, “Kız çocuklarının okumaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalıyız” sözleriyle büyük alkış aldı.
Hollanda, Almanya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde tanınan DJ Oktay YMSK, yeni mix albümüyle müzikseverlerle buluştu.DJ Oktay YMSK, "14 yaşından beri müziğin içindeyim ve 15 yıldır eğlence sektörüne hizmet veriyorum. Abimin teşvikiyle DJ'liğe başladım ve abimin bu iyiliğini unutmam mümkün değil. Bir daha dünyaya gelirsem yine aynı işi yaparım" dedi.