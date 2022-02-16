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Recep ayı namazı nasıl kılınır? Recep ayı 15. gece namazının kılınışı

#Recep Ayı#Recep Ayı Namazı#Recep Ayı 15. Gece

Recep ayı namazı bu mübarek ayın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre recep ayı 2 Şubat tarihinde başladı. Şaban ayı ise 4 Mart tarihinde başlayacak. Peki, recep ayı namazı nasıl kılınır?

1/4Recep ayı namazı nasıl kılınır Recep ayı 15. gece namazının kılınışı

Recep ayı namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Recep ayı namazı bu ayın 15. Gününün gelmesi ile beraber araştırılıyor. 2 Şubat tarihinde başlayan recep ayının ardından şaban ayı, onun ardından ise on bir ayın sultanı başlayacak. Recep ayı namazı nafile namazlardan biridir. İşte detaylar

2/4RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Recep ayı namazı nafile namazlardan biridir. Tesbih namazı da nafile namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

3/4Recep ayı namazı nasıl kılınır Recep ayı 15. gece namazının kılınışı

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

4/4TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINABİLİR Mİ

TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINABİLİR Mİ?

Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsî, el-Mebsût, II, 144).

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