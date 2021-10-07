Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler: Rebiülevvel ne demek? İşte rebiülevvel ayı ile ilgili bilgiler
Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Mevlid Kandili'nin de idrak edildiği rebiülevvel ayı, Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biri olarak Diyanet kaynaklarında yer alıyor. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilen bu mübarek ayda, kaza namazı kılarak günahlara tövbe etmek din alimleri tarafından tavsiye ediliyor. Peki, Rebiülevvel ne demek? İşte, Rebiülevvel ayında yapılacaklar ve konuyla ilgili bilgiler.
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Mevlid Gecesi’ni de içerisinde barındıran Rebiülevvel ayının tarihi Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başladı, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.
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REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
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REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ
İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.