Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler: Rebiülevvel ne demek? İşte rebiülevvel ayı ile ilgili bilgiler

Mevlid Gecesi’ni de içerisinde barındıran Rebiülevvel ayının tarihi Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başladı, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.