Ramo ne zaman başlıyor? İşte Ramo yeni sezon tarihi
Ramo yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Olgun Şimşek, Devrim Özkan gibi isimlerin bulunduğu dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki Ramo ne zaman, hangi gün başlıyor?
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Ramo dizisinin yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Dizide büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini verir. İşte bu hafta başlayacak olan Ramo’nun yeni yayın günü…
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RAMO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramo dizisinin yeni sezonu 18 Eylül Cuma günü başlıyor. Dizi yeni gününde saat 20:00'da başlayacak.
Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini verir.
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OLGUN ŞİMŞEK YENİ SEZONDA RAMO’DA
Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO’nun yeni sezonu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul’da, doğrudan en zirveye savaş açan Ramo’nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi var: İplikçiler!
Ailenin lideri, İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir. Olgun Şimşek’in canlandıracağı Cihangir’in müthiş bir zekası var, her sorunu satranç oynar gibi, taktiklerle çözüyor. Pelin Körmükçü’nün canlandıracağı eşi Ahsen’in ise hisleri çok güçlü, olacakları önceden sezebiliyor. Cihangir ve Ahsen’in, Nehir ve Taner isimli iki çocukları var. Devrim Özkan’ın hayat vereceği Nehir, ailesinin içinde olduğu karanlık ve kirli işleri biliyor ancak bu işlerden her zaman uzak duruyor.
Nehir aklı başında, dürüst bir doktor. Taner ise Nehir’in tam tersine, babasının oğlu olmak için, onun onayı için yaşıyor. Bora Cengiz’in canlandırdığı Taner zekasıyla değil, duygularıyla hareket eden bir adam. İplikçi ailesine kan bağıyla bağlı olmayan, ancak Cihangir’in en has adamı olan Doğu’yu ise Mustafa Yıldıran canlandıracak. Doğu, gözü kara, zeki, korkusuz bir adam. Herkesten gizlediği bir sırrı var, kimse bilmiyor. Ancak kendi hakkında ondan gizlenen büyük bir sır var, bunu da sadece Ramo biliyor.