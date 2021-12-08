Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen kimdir? Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen’in özel hayatı ve çocukları hakkında bilgiler

Uzman olarak yıllardır kazandığı birikim ile Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesin’de İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalında kariyerine devam etmektedir. Mehmet Şevki Sözen Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı ve Cinsel Saldırılar konularında en yetkin isimlerden ve uzmanlardan biridir. Evli ve erkek çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.