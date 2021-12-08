Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen kimdir? Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen’in özel hayatı ve çocukları hakkında bilgiler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzman isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Sözen geçtiğimiz aylarda oğlunu evlendirmiş ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından dile getirmişti. Peki, et Şevki Sözen kimdir? Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen’in özel hayatı ve çocukları hakkında bilgiler…
Prof Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan Kabil’de doğdu. Baba tarafı Makedon olan Mehmet Şevki Sözen, ilkokulunu Ataköy İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız lisesini bitirdi.
Uzman olarak yıllardır kazandığı birikim ile Şevki Sözen, İstanbul Üniversitesin’de İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalında kariyerine devam etmektedir. Mehmet Şevki Sözen Aile İçi Şiddet, Çocuk İstismarı ve Cinsel Saldırılar konularında en yetkin isimlerden ve uzmanlardan biridir. Evli ve erkek çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.