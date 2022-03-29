Prof. Dr Arif Verimli aylar sonra Müge Anlı'dan ayrılışının nedenini açıkladı: Şevki Sözen alanıma giriyordu

Ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk oldu. Verimli, “14 yıl emek verdiniz Müge Anlı’ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ilgili iddialara son noktayı koydu.
"Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız.” Dedi. "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." cevabını verdi.
12 Şubat'ta gerçekleşen yayında sevgilisine kaçan Sevgi'nin kocası Davut, "Ben boşanmak istiyorum. Buradan çıkıp kendimi atacağım, ne halleri varsa görsünler" demişti.
Bu sözün üzerine de Şevki Sözen, Davut'a "İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalmaz" demişti. Müge Anlı da Arif Verimli'ye bu konudaki düşüncelerini sormuştu. Verimli de "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepkisini göstermişti. Müge Anlı da bu tepkiye şaşırarak "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" diye karşılık vermişti.
Yaşanan bu gerilimden kısa bir süre sonra Arif Verimli programdan ayrıldığını duyurmuştu. Verimli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.