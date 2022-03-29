Prof. Dr Arif Verimli aylar sonra Müge Anlı'dan ayrılışının nedenini açıkladı: Şevki Sözen alanıma giriyordu

Bu sözün üzerine de Şevki Sözen, Davut'a "İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalmaz" demişti. Müge Anlı da Arif Verimli'ye bu konudaki düşüncelerini sormuştu. Verimli de "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepkisini göstermişti. Müge Anlı da bu tepkiye şaşırarak "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" diye karşılık vermişti.