Prenses Diana'nın bir sırrı daha çözüldü

ÇOCUKLARA ÖZEL Eğer siz de Galler Prensesi Diana'yı yakından takip eden biriyseniz bu ayrıntı belki de yıllar önce dikkatinizi çekti. Mountbatten Windsor ailesinin o dönemde en iyi giyinen ve giydiklerini en iyi taşıyan kadını olan Prenses Diana, birçok etkinlikte kıyafetini adet olduğu üzere şık bir şapkayla tamamlıyordu. Bir istisna hariç!