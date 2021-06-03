Prenses Diana'nın bir sırrı daha çözüldü

Ölümünün üzerinden geçen 23 yıldan aşkın süreye rağmen Lady Diana Spencer ya da sevenlerinin onun için uygun gördüğü adıyla Prenses Diana ile ilgili yeni bilinmeyenler ortaya çıkıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ÖLÜMÜNDEN SONRA BİLE GÜNDEMDE
1997 yılındaki ölümü üzerinde hala tartışılan bir sır perdesi bulunan Prenses Diana ile ilgili yeni bir gerçek daha, bunca yılın ardından bir kez daha gündeme geldi.
2
HALA BİR STİL İKONU
Daha Prens Charles ile nişanlanacağı açıklandığı andan itibaren bir tür stil ikonuna dönüştü Prenses Diana. Kısacık saç kesimini milyonlarca kadın taklit etti. Giydiği hemen hemen bütün elbiselerin benzerleri yok sattı. 1980'li yılların başından, öldüğü 1997 yılına kadar bir stil ikonuydu Diana. Hatta ölümünden 24 yıl sonra bile bu özelliğini sürdürüyor.
3
O ZİYARETLERDE NEDEN HİÇ ŞAPKA TAKMADI
Bazen tek başına bazen de eşi Prens Charles ya da İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte katıldığı tüm etkinliklerde herkesi gölgede bırakan Prenses Diana'nın giyim tercihleriyle ilgili yeni bir ayrıntının nedeni ortaya çıktı.
4
ÇOCUKLARA ÖZEL
Eğer siz de Galler Prensesi Diana'yı yakından takip eden biriyseniz bu ayrıntı belki de yıllar önce dikkatinizi çekti. Mountbatten Windsor ailesinin o dönemde en iyi giyinen ve giydiklerini en iyi taşıyan kadını olan Prenses Diana, birçok etkinlikte kıyafetini adet olduğu üzere şık bir şapkayla tamamlıyordu. Bir istisna hariç!
5
ŞAPKA TAKARSANIZ ÇOCUKLARA SARILAMAZSINIZ
Prenses Diana, çocuklarla bulaşacağı ya da çocukların da bulunacağı bilinen etkinliklere giderken asla şapka takmadı. Diana'nın bu tercihinin nedenini ise Kensington Sarayı'nda bugün (3 Haziran) açılan Royal Style in the Making adlı serginin küratörü Claudia Acott Williams açıkladı: "Çünkü eğer bir şapka takarsanız çocuklara sarılamazsınız."
6
ÇOCUKLAR OYNASIN DİYE
İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin giydiği kıyafet ve gelinliklerin yer aldığı serginin küratörü Williams, Diana'nın çocuklarla buluşacağı etkinliklere giderken iri mücevherler taktığını, çünkü Prenses'in çocukların bunlarla oynamaktan hoşlandığını bildiğini anlattı.
7
PARLAK RENKLİ ELBİSELER
Williams'a göre Diana, çocukların yer alacağı etkinliklere giderken mavi üzerine rengarenk çiçekleri olan bir elbise tercih ettiğini de sözlerine ekledi. "Şefkat elbisesi" diye adlandırılan bu elbiseyi seçmesinin nedeni de çocukların bu tür renklerden hoşlanması.
8
ÇOCUKLARA İLGİSİ BÜYÜKTÜ
Prenses Diana'nın bu "şefkat elbisesi" Kensington Sarayı'ndaki Royal Style in the Making adlı sergide, David Sassoon'ın tasarladığı bu çiçekli mavi elbise de yer alıyor. Diana bu mavi elbiseyi, 1990 yılından bu yana defalarca giydi. Sergi küratörü Williams'ın anlattığına göre Sassoon, bu elbiseye uygun bir de şapka tasarlamıştı. Ancak Diana çocuklara sarılmasına engel olacağı için o şapkayı hiç takmadı.
9
ANAOKULUNDA ÇALIŞTI
1961 yılında soylu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Lady Diana Spencer, İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmeden önce çeşitli işlerde çalıştı. Bunlardan biri de anaokulu öğretmenliğiydi.
10
BALEYİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
Bir dönem bebek bakıcılığı da yapan Diana'nın çocuklara olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştı. Prenses Diana, bir dönem bale yapsa da boyu fazla uzun olduğu ve sakatlandığı için bu sanata veda etmişti.