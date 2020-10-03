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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 00:25 | 

Platonik aşk nedir?

'Platonik aşk nedir?' sorusu vatandaşların yanıtını merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında ya da sosyal medyada bu kelimeye rastlayan vatandaşlar, platonik aşkın anlamı ve ne demek olduğu konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, platonik aşk nedir?

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Platonik aşk tek taraflı olan karşılığı olmayan bir aşktır. Özellikle ergenlik döneminde sık görülen platonik aşk, duygularını yeni tanıyan ergenin genellikle ünlü, popüler bir kişiye çok yoğun hayranlık duyması, sanatçı hakkında her detayı bilmesi ve hayranı olduğu kişiyi gözünde çok yücelterek, aitlik geliştirme ve böylelikle kendini değerli hissetmesi ile sonuçlanır. Bilinenin aksine platonik aşk sadece ergenlik döneminde görülmez. Yetişkin hayatta da sıklıkla görülmektedir. İşte, platonik aşk hakkında bilgi...

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Platonik aşk, sekülerlikten çıkarak tinsele dönüşen aşk anlamına gelir. Ünlü düşünür Platon'un adından gelir. Günlük Türkçede, karşılığı sorgulanmayan aşk anlamında kullanılır.

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Tasavvufta buna "müşahhas"tan "mücerret"e ulaşma denir ki, divan şiirlerinde çokça işlenen bir konudur.

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