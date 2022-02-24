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Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe son hali ile hayran bıraktı!

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Ciddi bir hastalık atlatan Pınar Eliçe son hali ile hayranlık uyandırdı. Bir dönemin ünlü solistlerinden Pınar Eliçe, oryantal olarak başladığı sahne hayatında, solist olarak devam etmişti. Sonrasında daha sakin bir hayat tarzını seçen Eliçe'nin katıldığı 2. Sayfa programıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki, Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Pınar Eliçe'nin hayatı...

1/3Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli Pınar Eliçe son hali ile hayran bıraktı

Katıldığı 2. Sayfa programında güzelliğiyle hayran bırakan Pınar Eliçe merak konusu oldu. Bir dönem kansere yakalanan ve sağlıkla zor günleri geride bırakan Pınar Eliçe, şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor. Peki, Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Pınar Eliçe'nin son hali...

2/3PINAR ELİÇE KİMDİR

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünya geldi. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan ünlü isim daha sonra solistliğe geçiş yaptı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.

3/3Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli Pınar Eliçe son hali ile hayran bıraktı

1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi Sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile bir dönem ses getirdi.

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