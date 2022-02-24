Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe son hali ile hayran bıraktı!

1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi Sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile bir dönem ses getirdi.