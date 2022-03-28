Petrol kuyusuna adı verildi

Mustafa Ceceli, Batman’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, Petrol City AVM’de hizmete giren Saray Gülü adlı mekanın açılışını da yaptı.Organizasyon sahibi Erhan Orun’un ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Mustafa Ceceli’ye, adının verildiği petrol kuyusundan petrol doldurulmuş bir şişe hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan şarkıcı, “Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez” diyerek espri yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mustafa Ceceli daha sonra açılış kurdelesini kesti. Sayit DURMAZ
Hülya Avşar önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. Amerika, Rusya, Almanya ve Irak’tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıkan Avşar, özel repertuvarı ile dinleyicilerine keyifli saatler yaşattı.
Seda Sayan, Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Otel’de Çağlar Ökten’le birlikte sahneye çıktı. Gecenin açılışını yapan Ökten, daha sonra “Sahneyi kıymetli eşim Seda Sayan’a bırakıyorum” diyerek mikrofonu ünlü sanatçıya devretti. 7 Mayıs’ta Prag’da evlenecek çift, sorular üzerine “Biz çift olarak hiçbir hazırlık yapmıyoruz, dostlarımız sağ olsun yakından ilgileniyorlar” dedi. Ökten, ilişkilerinin ortaya çıkmasının kendisini rahatlattığını da itiraf etti: “Ben gizleme taraftarı değildim. Haberler çıktığında da üzerimden baskı kalkmış gibi hissettim. Başından beri o benim eşim, kıymetlim. İlişkimizle ilgili çıkan olumsuz haberler de hiç umurunuzda değil.”
Hovarda İzmir’de sahne alan Alişan, İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı. "Uzun zaman oldu İzmir’e gelmeyeli. İzmir benim için çok önemli. Var Ya şarkımı bulduğum yerdir. Son İzmir Fuarı'na katılacaktık. 99 depremi oldu. Bir daha da zaten fuar olmadı" diyen Alişan, İzmir'in kendisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan "Yaz için planlarınız var mı?" sorusuna "Tabi ki yazın yeni şarkım çıkacak. Birçok konser vereceğim ama bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek. Geçen sene bütün yaz hastanedeydik sonra kardeşim vefat etti. Yaz mevsimleri bundan sonra benim için çok yaz gibi olmayacak artık" yanıtını verdi. Alişan kardeşi için bir vakıf kurduğunu ve yaz sonu faaliyetlere başlayacağını da belirtti.
Serkan Kaya, Kıbrıs’taki Elexus Hotel’de konser verdi. Geceye söz ve müziği kendisine ait “Kara Gözlüm” şarkısıyla başlayan Kaya, “Herkesin bir sevdiği var. Kimi kara gözlü, kimi ela. Bence aşk; bir insanın en saf, en temiz duygusu. Herkesin âşık olmasını, sevmesini sevilmesini temenni ediyorum. Savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya diliyorum” dedi.
Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Bahçelievler Gençlik Konseri etkinliğinde sahne aldı. 14 bin kişinin izlediği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Bu kadar uzun bir kışın ardından hepimiz baharın gelmesini bekliyoruz. Mart ayında dış mekan şenlikleri çok yapılmıyor. Havanın güzel olmasının verdiği avantajla güzel bir konser geçireceğiz” dedi. Uluğ, yeni projeleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ramazanda stüdyoya kapanıp yeni şarkı ve klipler için son hazırlıkları yapacağız. Arı gibi çalışıyoruz. Yaza hazır gireceğiz.”
Ziynet Sali memleketi Kıbrıs’ta konser verdi. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, hemşerileriyle hasret giderdi. Hayranlarından biri sahnenin önüne kadar gelerek Sali’den ayrılık şarkıları söylemesini istedi, “Ben sevgilimden kısa süre önce ayrıldım. Beni terk etti gitti” dedi. Hayranına dakikalarca teselli veren Sali, daha sonra dinleyicilerine dönüp “Nasıl iyi bir psikolog muyum?” diye sordu.