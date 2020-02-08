Personeli en mutlu şirketler belli oldu! Birincinin hikayesi çok ilginç
Kariyer şirketi Comparably, yürüttüğü araştırma sonucunda çalışanları en mutlu şirketleri sıraladı. Şirket, çalışanların ücret, iş-yaşam dengesi, avantajlar ve imkanlar ile genel kültür sorularına verdikleri yanıtlardan hareketle hangi şirketlerin çalışanları için en iyi genel deneyimi sağladığını belirlemek için 50 bin kadar şirketten, kayıtlı 10 milyon çalışanın verilerini analiz etti.
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Kazananlar, çalışanların işteki mutluluğu ile ilgili sorulan bir dizi soruya göre belirlendi (evet / hayır, doğru / yanlış, 1-10 ölçeği ve çoktan seçmeli formatta).
Her sorunun cevabına sayısal bir puan verildi ve benzer büyüklükteki şirketlerle karşılaştırıldı.
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Yanıtları dikkate alınan sorulardan bazıları şunlar;
1-) Şirketinizin hedefleri açık mı ve onlara ulaşmak için çaba harcıyor musunuz?
2-) 1-10 arası bir ölçekte, şirketinizi bir arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?
3-) Şirketinizin bir parçası olmaktan gurur duyuyor musunuz?
4-) Genellikle her gün işe geleceğiniz için heyecan duyar mısınız?
5-) İş arkadaşlarınızla görüşmek için sabırsızlanıyor musunuz?
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Araştırmaya göre en mutlu şirketler ve ilk sırada yer alan dev şirketin inanılmaz hikayesi...
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50. International Flavors & Fragrances
49. 3M
48. Coupa Software
47. MetLife
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46. Shipt
45. Delta Air Lines
44. Concetrix
43. Anritsu
6
42. Fanatics
41. Smartssheet
40. Amazon
39. Sage
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38. SmineDirectClub
37. Pegasystems
36. Fuze
35. Stryker
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34. KeepTruckin
33. Vector Marketing
32. Pipedrive
31. TaskUs
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30. Capital One
29. Ultimate Software
28. Cherwell Software
27. Globant
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26. Facebook
25. Salesforce
24. ADP
23. Phenom People
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22. Stanley Black & Decker
21. LogmeIn
20. Sunrun
19. Intuit
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18. Northside Hospital
17. Smile Brands
16. Southwest Airlines
15. Trimble
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14. Google
13. XM Wualtrics
12. Dynatrace
11. Wells Fargo
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10. T-Mobile
En mutlu bölüm: IT
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9. Insight Global
En mutlu bölüm: İletişim
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8. H E B
En mutlu bölüm: Yönetim, Mühendislik
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7. Workfront
En mutlu bölüm: IT
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6. UiPath
En mutlu bölüm: Üretim, Yönetim, Operasyon
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5. Microsoft
En mutlu bölüm: Finans, İnsan Kaynakları, Hukuk
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4. HubSpot
En mutlu bölüm: Yönetim, Hukuk
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3. Costco
En mutlu bölüm: İletişim
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2. LinkedIn
En mutlu bölüm: İletişim
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1. Zoom Video İletişimEn mutlu bölüm: IT, İletişim
En mutlu çalışanlara sahip unvanını kazanan Zoom'un kurucusu Eric Yuan, mutlu olmadığını söyleyerek 6 basamaklı maaş kazandığı işinden ayrılmıştı.
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Daha sonra çalıştığı şirkette de "çok yüksek 6 basamaklı" maaş kazanmasına rağmen istifa eden Yuan, eski işlerinde çalışırken yaşadıklarını "Her gün uyandığımda mutlu değildim. Hatta çalışmak için ofise gitmek bile istemiyordum" ifadeleriyle anlatıyor.
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2011'de Zoom'u kuran Yuan'ın şimdi bin 700'den fazla çalışanı var. Zoom şirketi yüksek gelirinin yanında, Comparably’nin en iyi tazminat veren şirketler listesinde ilk 10'da yer alıyor.