Ekonomi Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 21:28 , / 07 Şubat 2020 - 21:28

Personeli en mutlu şirketler belli oldu! Birincinin hikayesi çok ilginç

Kariyer şirketi Comparably, yürüttüğü araştırma sonucunda çalışanları en mutlu şirketleri sıraladı. Şirket, çalışanların ücret, iş-yaşam dengesi, avantajlar ve imkanlar ile genel kültür sorularına verdikleri yanıtlardan hareketle hangi şirketlerin çalışanları için en iyi genel deneyimi sağladığını belirlemek için 50 bin kadar şirketten, kayıtlı 10 milyon çalışanın verilerini analiz etti.