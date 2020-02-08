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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 21:28, /

Personeli en mutlu şirketler belli oldu! Birincinin hikayesi çok ilginç

Kariyer şirketi Comparably, yürüttüğü araştırma sonucunda çalışanları en mutlu şirketleri sıraladı. Şirket, çalışanların ücret, iş-yaşam dengesi, avantajlar ve imkanlar ile genel kültür sorularına verdikleri yanıtlardan hareketle hangi şirketlerin çalışanları için en iyi genel deneyimi sağladığını belirlemek için 50 bin kadar şirketten, kayıtlı 10 milyon çalışanın verilerini analiz etti.

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1

Kazananlar, çalışanların işteki mutluluğu ile ilgili sorulan bir dizi soruya göre belirlendi (evet / hayır, doğru / yanlış, 1-10 ölçeği ve çoktan seçmeli formatta).

Her sorunun cevabına sayısal bir puan verildi ve benzer büyüklükteki şirketlerle karşılaştırıldı.

2Yanıtları dikkate alınan sorulardan bazıları şunlar;

Yanıtları dikkate alınan sorulardan bazıları şunlar;

1-) Şirketinizin hedefleri açık mı ve onlara ulaşmak için çaba harcıyor musunuz?

2-) 1-10 arası bir ölçekte, şirketinizi bir arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?

3-) Şirketinizin bir parçası olmaktan gurur duyuyor musunuz?

4-) Genellikle her gün işe geleceğiniz için heyecan duyar mısınız?

5-) İş arkadaşlarınızla görüşmek için sabırsızlanıyor musunuz?

3

Araştırmaya göre en mutlu şirketler ve ilk sırada yer alan dev şirketin inanılmaz hikayesi...

4

50. International Flavors & Fragrances

49. 3M

48. Coupa Software

47. MetLife

5

46. Shipt

45. Delta Air Lines

44. Concetrix

43. Anritsu

6

42. Fanatics

41. Smartssheet

40. Amazon

39. Sage

7

38. SmineDirectClub

37. Pegasystems

36. Fuze

35. Stryker

8

34. KeepTruckin

33. Vector Marketing

32. Pipedrive

31. TaskUs

9

30. Capital One

29. Ultimate Software

28. Cherwell Software

27. Globant

10

26. Facebook

25. Salesforce

24. ADP

23. Phenom People

11

22. Stanley Black & Decker

21. LogmeIn

20. Sunrun

19. Intuit

12

18. Northside Hospital

17. Smile Brands

16. Southwest Airlines

15. Trimble

13

14. Google

13. XM Wualtrics

12. Dynatrace

11. Wells Fargo

14

10. T-Mobile

En mutlu bölüm: IT

15

9. Insight Global

En mutlu bölüm: İletişim

16

8. H E B

En mutlu bölüm: Yönetim, Mühendislik

17

7. Workfront

En mutlu bölüm: IT

18

6. UiPath

En mutlu bölüm: Üretim, Yönetim, Operasyon

19

5. Microsoft

En mutlu bölüm: Finans, İnsan Kaynakları, Hukuk

20

4. HubSpot

En mutlu bölüm: Yönetim, Hukuk

21

3. Costco

En mutlu bölüm: İletişim

22

2. LinkedIn

En mutlu bölüm: İletişim

23

1. Zoom Video İletişimEn mutlu bölüm: IT, İletişim

En mutlu çalışanlara sahip unvanını kazanan Zoom'un kurucusu Eric Yuan, mutlu olmadığını söyleyerek 6 basamaklı maaş kazandığı işinden ayrılmıştı.

24

Daha sonra çalıştığı şirkette de "çok yüksek 6 basamaklı" maaş kazanmasına rağmen istifa eden Yuan, eski işlerinde çalışırken yaşadıklarını "Her gün uyandığımda mutlu değildim. Hatta çalışmak için ofise gitmek bile istemiyordum" ifadeleriyle anlatıyor.

25

2011'de Zoom'u kuran Yuan'ın şimdi bin 700'den fazla çalışanı var. Zoom şirketi yüksek gelirinin yanında, Comparably’nin en iyi tazminat veren şirketler listesinde ilk 10'da yer alıyor.

26
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