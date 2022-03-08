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Pera Palas'ta Atatürk'ü kim oynuyor? Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

#Pera Palas'ta Atatürk'ü Kim Oynuyor#Pera Palas'ta Gece Yarısı Atatürk#Hakan Dinçkol

Dijital platform Netflix'te yayınlanmaya başlayan son günlerin popüler dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medyada da en çok paylaşılan görüntülerden olan Pera Palas'ta Gece Yarısı Mustafa Kemal ve Esra'nın kucaklaşması, gündem olmuştu. İzleyciler arasında Mustafa Kemal rolüne hayat veren oyuncu merak konusu oldu. Peki, Pera Palas'ta Atatürk'ü kim oynuyor? Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Pera Palas'ta Mustafa Kemal'i canlandıran HAkan Dinçkol hakkında bilgiler...

1/3Pera Palasta Atatürkü kim oynuyor Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran genç oyuncu Hakan Dinçkol, yine son zamanların popüler dizisi Yargı'nın Cüneyt'i çıktı. Genç oyuncunun Mustafa Kemal Paşa'ya benzerliği çok konuşulurken, Esra rolü ile karşılaşması sosyal medyada duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Peki, Pera Palas'ta Atatürk'ü oynayan Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Dinçkol dizileri...

2/3HAKAN DİNÇKOL KİMDİR

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık’ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, Üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.

Dinçkol, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman, Savaşçı dizilerinden sonra şimdilerde Yargı'da Cüneyt karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda da Pera PAlas'ta Gece Yarısı dizisiyle ününe ün katmaya devam ediyor.

3/3Pera Palasta Atatürkü kim oynuyor Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli

Hakan Dinçkol’un 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı eşi Merve Erol‘dan, Mayra (d.2013) adında bir kızı vardır.

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#Pera Palas'ta Atatürk'ü Kim Oynuyor#Pera Palas'ta Gece Yarısı Atatürk#Hakan Dinçkol