Pera Palas'ta Atatürk'ü kim oynuyor? Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık’ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, Üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.



Dinçkol, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman, Savaşçı dizilerinden sonra şimdilerde Yargı'da Cüneyt karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda da Pera PAlas'ta Gece Yarısı dizisiyle ününe ün katmaya devam ediyor.