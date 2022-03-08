Pera Palas'ta Atatürk'ü kim oynuyor? Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran genç oyuncu Hakan Dinçkol, yine son zamanların popüler dizisi Yargı'nın Cüneyt'i çıktı. Genç oyuncunun Mustafa Kemal Paşa'ya benzerliği çok konuşulurken, Esra rolü ile karşılaşması sosyal medyada duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Peki, Pera Palas'ta Atatürk'ü oynayan Hakan Dinçkol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Dinçkol dizileri...
Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık’ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, Üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.
Dinçkol, Asla Vazgeçmem, Yuvamdaki Düşman, Savaşçı dizilerinden sonra şimdilerde Yargı'da Cüneyt karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda da Pera PAlas'ta Gece Yarısı dizisiyle ününe ün katmaya devam ediyor.
Hakan Dinçkol’un 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı eşi Merve Erol‘dan, Mayra (d.2013) adında bir kızı vardır.