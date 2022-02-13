Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Pelin Karahan Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu!

Daha önce 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' yemek programının sunuculuğunu yapan Pelin Karahan bu kez Arda Türkmen'in mutfağında hünerlerini sergiliyor. Birlikte "Peynirli Risotto ve Dukkalı Tavuk" yapan ikilinin eğlenceli anları izleyicilere keyifli bir pazar sabahı yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncu Pelin Karahan hakkında merak edilenler...
6 Ekim 1984 olan Pelin Karahan, Ankara'da doğmuştur. Ananne tarafından Arnavut kökenli olan Karahan, anne tarafından ise Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi.
TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.
Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.
Kavak Yelleri ile adını duyuran Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Yuvamdaki Düşman dizilerinin ardından son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ta rol aldı.
Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.