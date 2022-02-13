Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Pelin Karahan Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu!

PELİN KARAHAN KİMDİR?

6 Ekim 1984 olan Pelin Karahan, Ankara'da doğmuştur. Ananne tarafından Arnavut kökenli olan Karahan, anne tarafından ise Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi.