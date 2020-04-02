Paylaştığı fotoğraf olay oldu... İşte Gamze Erçel'in cam evi!
Oyuncu Hande Erçel'in ablası nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu iç mimar Caner Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Mavi Aylin geçtiğimiz aralık ayında dünyaya geldi.
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Gamze Erçel korona virüs nedeniyle başlatılan evde kal çağrısına uydu. Erçel, şu sıralar vaktinin tamamını evde kızı ile birlikte geçiriyor.
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EVDE SİNEMA KEYFİ
Gamze Erçel önceki gün evinde sinema keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Fotoğraf sosyal medyayı salladı.
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O EV MERAK KONUSU OLDU
Bu paylaşımdan sonra Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın yaşadığı ev merak konusu oldu.
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İKİ KATLI CAM VİLLA
Çift, bahçe içinde tamamı camdan oluşan iki katlı lüks bir villada yaşıyor. Evin dekorasyonu Caner Yıldırım'a ait.
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BÜYÜK BİR YAŞAM ALANI
Gri, beyaz ve ahşabın hakim olduğu villanın alt katında bahçedeki havuza bakan büyük bir yaşam alanı var.
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HOBİ ODASI DA VAR!
Alt katta ayrıca Caner Yıldırım'ın çizimlerini yaptığı hobi odası mevcut.
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YATAK ODALARI ÜST KATTA
Çiftin yatak odası ile bebekleri Aylin'in odası üst katta yer alıyor. Gamze Erçel, odasında çekilen fotoğrafı "Caner dışarı çıkamadığı için evde iç mimarlık oynuyor bana da fotoğraf çekilmesi kalıyor " notu ile paylaşmıştı.
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MAVİ'NİN ODASI BEYAZ!
Aylin Mavi'nin odasındaki her şey beyaz! Çift kızları için tüm detayı düşünmüş...