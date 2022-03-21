Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Özlem Savaş'ın son hali

#Özlem Savaş#Özlem Savaş Kimdir#Özlem Savaş Son Hali

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özlem Savaş, katıldığı 2. Sayfa programında yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni topladı. Son olarak günlük dizi Canım Annem adlı projede yer alan Özlem Savaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Savaş dizileri ve son hali...

1/3Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Özlem Savaşın son hali

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Özlem Savaş, katıldığı programla merak konusu oldu. Sanat dünyasında 1988 yılından itibaren adını duyuran Özlem Savaş son hali ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Savaş hakkında bilgiler...

2/3ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR

ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR?

15 Ekim 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Kız Lisesi'ni kazandı ama o sıralarda babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde oynamıştı.

Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı ancak kariyerinde bambaşka bir yolu seçti. Özlem Savaş, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

3/3Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Özlem Savaşın son hali

Son olarak, Elif isimli günlük dizide canlandırdığı Kıymet karakteri ile bir süre ekranda kalan oyuncu, daha önce ise Kalbimdeki Deniz dizisinde Özlem olarak izleyici ile buluşmuştu. Şimdilerde ise ünlü oyuncu, TV8 ekranlarının yeni günlük dizisi Canım Annem'de rol alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Savaş#Özlem Savaş Kimdir#Özlem Savaş Son Hali