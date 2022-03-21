Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Özlem Savaş'ın son hali

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Özlem Savaş, katıldığı programla merak konusu oldu. Sanat dünyasında 1988 yılından itibaren adını duyuran Özlem Savaş son hali ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özlem Savaş hakkında bilgiler...
15 Ekim 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Kız Lisesi'ni kazandı ama o sıralarda babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde oynamıştı.
Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı ancak kariyerinde bambaşka bir yolu seçti. Özlem Savaş, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptı.
Son olarak, Elif isimli günlük dizide canlandırdığı Kıymet karakteri ile bir süre ekranda kalan oyuncu, daha önce ise Kalbimdeki Deniz dizisinde Özlem olarak izleyici ile buluşmuştu. Şimdilerde ise ünlü oyuncu, TV8 ekranlarının yeni günlük dizisi Canım Annem'de rol alıyor.