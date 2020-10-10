Özgü Namal’ın hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ın yürek burkan hikâyesi: 10 yıl önce kalbi durmuş

ÖZGÜ DE YAŞANTISINI DEĞİŞTİRDİ! 2013 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile tanışan Özgü Namal kariyerinin zirvesinde sürpriz bir kararla ekranlara ara verdi ve Muğla’ya yerleşti. Stresten uzak bir hayat yaşayan ikili çiftliklerinde sade bir yaşan tarzını seçti.