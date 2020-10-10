Özgü Namal’ın hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ın yürek burkan hikâyesi: 10 yıl önce kalbi durmuş
Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz’e yerleşen ve geçen yaz başı çocuklarının eğitimi için İstanbul’a dönen Özgü Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle yıkıldı.
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Banyodan çıkan Özgü Namal’ın evde kalp krizi geçiren hayat arkadaşının yerde cansız bedeniyle karşılaştığı ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.
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TV100 ekranlarında yayınlanan ‘Magazin Hattı’ programının haberine göre; Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi ve kalbi durdu. Yapılan müdahalenin ardından hayata dönen Oral, çalıştığı şirketten ayrıldı.
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Yeni bir hayata başlayan Oral, yoga ve nefes terapisi üzerine yoğunlaşıp eğitimler aldı. Sade bir hayat benimseyen Serdar Oral, Muğla’ya yerleşti.
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ÖZGÜ DE YAŞANTISINI DEĞİŞTİRDİ!
2013 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile tanışan Özgü Namal kariyerinin zirvesinde sürpriz bir kararla ekranlara ara verdi ve Muğla’ya yerleşti. Stresten uzak bir hayat yaşayan ikili çiftliklerinde sade bir yaşan tarzını seçti.
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DOĞUMDA EŞİ YANINDAYDI
İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan Oral, son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu.
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Özgü Namal’ın dizi ve film setlerine dönmesini çok isteyen Serdar Oral eşine her zaman destek oldu. Oral'ın beklenmedik ölümü sevdiklerini yasa boğdu.
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Oral’ın Kanlıca Mezarlığındaki cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Yaşadığı büyük acıyla sarsılan Özgü Namal’ın cenazeye gelmemesi ise dikkat çekti.
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Cenaze törenine Özgü Namal’ın Kurtlar Vadisi dizisindeki çalışma arkadaşları Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener de katıldı. Yapımcı Raci Şaşmaz, Ahmet Serdar Oral’ın mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Ünlü senarist Özdener, Namal’ın neden cenazeye katılmadığı sorusuna yanıt verdi ve “çocuklar küçük, onların başında” dedi.