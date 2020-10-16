MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzgü Namal çocuklarıyla görüntülendi
GeriMagazin Özgü Namal çocuklarıyla görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 08:58 | 

Özgü Namal çocuklarıyla görüntülendi

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta ortaya çıktı. Oyuncunun saçındaki beyazlar dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Namal, eşini kaybettikten sonra Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.

2
Abone Olgoogle-news

Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı. (Umut Ünver-Milliyet)

3
Abone Olgoogle-news

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.

4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news

Türkiye ilaç üssü olabilir

300 yılı aşkın süredir her yaştan milyonlarca kişiye aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanında tedavi çözümleri sunan GSK, Türkiye’de de 60 yılı aşkın süredir hayatın “her anında iyilik sağlık” için çalışıyor. Türkiye’de ve dünyada en geniş aşı portföyüne sahip şirketler arasında yer alan GSK, Hacettepe Üniversitesi Teknokent iş birliği ile hayata geçirdiği Aşı Klinik Araştırmalar Merkezi’nde, Türkiye’nin aşı klinik araştırmalarının yüzde %50’sini yürütüyor. Pandemi dönemini ve Türkiye’deki “yerelleşme” stratejilerini GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Selim Giray ile Elif Ergu konuştu. (Sponsorlu İçerik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi