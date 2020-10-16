Özgü Namal çocuklarıyla görüntülendi

Türkiye ilaç üssü olabilir 300 yılı aşkın süredir her yaştan milyonlarca kişiye aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanında tedavi çözümleri sunan GSK, Türkiye’de de 60 yılı aşkın süredir hayatın “her anında iyilik sağlık” için çalışıyor. Türkiye’de ve dünyada en geniş aşı portföyüne sahip şirketler arasında yer alan GSK, Hacettepe Üniversitesi Teknokent iş birliği ile hayata geçirdiği Aşı Klinik Araştırmalar Merkezi’nde, Türkiye’nin aşı klinik araştırmalarının yüzde %50’sini yürütüyor. Pandemi dönemini ve Türkiye’deki “yerelleşme” stratejilerini GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Selim Giray ile Elif Ergu konuştu. (Sponsorlu İçerik)