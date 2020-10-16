Özgü Namal çocuklarıyla görüntülendi
Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta ortaya çıktı. Oyuncunun saçındaki beyazlar dikkat çekti.
Namal, eşini kaybettikten sonra Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.
Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek göndermişti.
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