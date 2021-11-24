Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz kimdir? Özge Özder Sinan Güleryüz çifti hakkında merak edilenler
Mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Sadakatsiz'in sevilen oyuncularından Özge Özder ve eşi müzisyen Sinan Güleryüz evlilikleri ve bebekleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bebekleri Luna'nın doğum hikayesini anlatan çift, izleyenlerin yüzünü güldürdü. İşte o eğlenceli anlar ve Özge Özder Sinan Güleryüz çifti hakkında merak edilenler...
Mutlu beraberliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Sadakatsiz'in sevilen oyuncularından Özge Özder ve eşi müzisyen Sinan Güleryüz evlilikleri ve bebekleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bebekleri Luna'nın doğum hikayesini anlatan çift, izleyenlerin yüzünü güldürdü. İşte o eğlenceli anlar ve Özge Özder Sinan Güleryüz çifti hakkında merak edilenler...
"SON ANA KADAR ERKEK BEBEK HAZIRLIĞI YAPTIK"
Bebekleri Luna'nın dünyaya gelme hikayesini anlatan Özge Özder Sinan Güleryüz çifti, "Cinsiyeti önce erkek dediler, Sinan hep kız olsun istemişti. Bir süre inanamadım. Tüm planlarını ona göre yapmaya başladık. İsmini 'Asrın' koyacaktık. Son kontrollerde birden kız olduğu ortaya çıktı. Bu sefer yine şoka girdik. Bu kez yine kız çocuğu hayallerine başladık. Tuhaf bir serüven oldu" dediler.
ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
Özge Özder, 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlenmiş fakat 2010 yılında boşanmışlardır. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlemiştir. 11 Şubat 2021 kızları Eva Luna Güleryüz dünyaya gelmişlerdir.
Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmıştır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu olmuştur. 2020'den beri Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandırmaktadır.
Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmıştır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu olmuştur. 2020'den beri Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandırmaktadır.
SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?
1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.
İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.
İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.