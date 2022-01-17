Özge Gürel kimdir, kaç yaşında? Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evleniyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Özge Gürel kimdir, kaç yaşında? Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evleniyor!

#Özge Gürel#Özge Gürel Sevgilisi#Serkan Çayoğlu

Kiraz Mevsimi dizisinin başrol oyuncuları Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, dizi setinde başlayan beraberliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Daha sonra farklı projelerde yer alan ikili 6 yıldır süren ilişkileri sonucu evlenecekleri iddia edildi. Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. Peki, Özge Gürel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte güzel oyuncu Özge Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu hakkında merak edilenler...

1/3Özge Gürel kimdir, kaç yaşında Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evleniyor

Dizi setinde başlayan ilişkileri saviyeli bir şekilde devam eden oyuncu Özge Gürel ve meslektaşı Serkan Çayoğlu'ndan takipçilerini sevindirecek mutlu haber geldi. 6 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldıkları iddia edilen çiftin haziran ayında evlenecekleri söyleniyor.

2/3ÖZGE GÜREL KİMDİR

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2016'da Gürel'in Affet şarkısının klibi yayınlandı.

2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5’te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu.

2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırdı.

2018 yılında Börü dizisinde ve Börü sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018-2019'da Muhteşem İkili adlı dizide "Nilüfer Can" adlı karakteri canlandırdı.

2019'da Dolunay, İtalya'da yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Penti adlı markanın reklam yüzü oldu.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

3/3SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.

Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Gürel#Özge Gürel Sevgilisi #Serkan Çayoğlu