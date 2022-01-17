Özge Gürel kimdir, kaç yaşında? Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evleniyor!

Dizi setinde başlayan ilişkileri saviyeli bir şekilde devam eden oyuncu Özge Gürel ve meslektaşı Serkan Çayoğlu'ndan takipçilerini sevindirecek mutlu haber geldi. 6 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldıkları iddia edilen çiftin haziran ayında evlenecekleri söyleniyor.
Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır.
2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.
2016'da Gürel'in Affet şarkısının klibi yayınlandı.
2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5’te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu.
2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırdı.
2018 yılında Börü dizisinde ve Börü sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.
2018-2019'da Muhteşem İkili adlı dizide "Nilüfer Can" adlı karakteri canlandırdı.
2019'da Dolunay, İtalya'da yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Penti adlı markanın reklam yüzü oldu.
2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.
Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.