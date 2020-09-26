MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİddialı paylaşım kızdırdı: Üç çocuklu kadına yakıştı mı bu?
GeriMagazin İddialı paylaşım kızdırdı: Üç çocuklu kadına yakıştı mı bu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 11:53 | 

İddialı paylaşım kızdırdı: Üç çocuklu kadına yakıştı mı bu?

Ünlü oyuncu ve TV yıldızının, çıktığı İtalya tatilinde çektirdiği ve Instagram'da paylaştığı üstsüz pozu olay oldu.

Instagram, Backgrid USA, Mega New Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1OLDU MU ŞİMDİ
Abone Olgoogle-news

OLDU MU ŞİMDİ?

Bu iddialı poza 200 binin üzerinde beğeni geldi ama bir o kadar takipçisinden de eleştiri aldı ünlü oyuncu. Birçok takipçisi paylaşıma "Üç çocuklu bir kadına uygun mu bu?" diye yorum yaptı.

2ÜSTSÜZ POZ TARTIŞMA YARATTI
Abone Olgoogle-news

ÜSTSÜZ POZ TARTIŞMA YARATTI

Rol aldığı TV dizileri ve reality şovlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kristin Cavallari'nin Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozu tartışma yarattı.

3KIZGIN TAKİPÇİLERDEN ELEŞTİRİ YAĞDI
Abone Olgoogle-news

KIZGIN TAKİPÇİLERDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

33 yaşındaki Cavallari, İtalya'daki Positano tatilinde bir teknede çekilen üstsüz pozunu sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu poz yüzünden Cavallari'ye takipçilerinden eleştiri dolu yorumlar yağdı. Bir takipçisi " Senin çocukların yok mu? Utanmalısın" yorumunu yaparken bir diğeri "Senin striptizci olduğunu sandım. Sen bir annesin. Neden?" diye yazdı.

4ÇOCUKLARA DAHA FAZLA ZAMAN
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARA DAHA FAZLA ZAMAN

Bazı takipçileri bu iddialı pozu Kristin Cavallari'nin boşanmış olmasına bağlarken, bazıları da "Belki de anneliğe daha fazla zaman ayırmalısın" yorumunu yaptı.

5BAZILARI TEBRİK ETTİ
Abone Olgoogle-news

BAZILARI TEBRİK ETTİ

Kristin Cavallari'nin paylaştığı pozu savunan az sayıda takipçisi de çıktı. Onlar da üç çocuğu olmasına rağmen hala fiziksel görünümünü koruduğu için Cavallari'yi tebrik etti.

6NASIL BESLENDİĞİNİ SORANLAR OLDU
Abone Olgoogle-news

NASIL BESLENDİĞİNİ SORANLAR OLDU

Hatta ona nasıl beslendiğini soranlar bile oldu. Bazı takipçileri de Cavallari'nin kısa bir süre önce çıkardığı True Comfort adlı yemek kitabını almanın zamanının geldiğini belirtti.

7BOŞANMA SÜRECİNDE
Abone Olgoogle-news

BOŞANMA SÜRECİNDE

Şu sıralarda “Very Cavallari” adlı reality şovuyla gündemde olan Amerikalı oyuncu ve TV yıldızı Kristin Cavallari, Amerikan futbolu oyuncusu olan eşi Jay Cutler ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşıyor.

8İKİ AYDA EVLENME TEKLİFİ
Abone Olgoogle-news

İKİ AYDA EVLENME TEKLİFİ

Çift, 2010 yılında tanıştı. Romantik ilişkileri başladıktan iki ay sonra Cutler, Cavallari'ye evlenme teklif etti, nişanlandılar. Fakat bir yıl sonra nişan bozuldu.

92013TE EVLENDİLER
Abone Olgoogle-news

2013'TE EVLENDİLER

Bunun ardından yeniden bir araya gelen çift, 2013 yılında evlendi. Üç çocuk sahibi olan Cavallari ve Cutler kısa bir süre önce boşanma kararı aldı.

10ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Abone Olgoogle-news

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin 8 yaşında Camden, 6 yaşında Jaxon ve 4 yaşında Saylor adında dört çocuğu bulunuyor.

11MUTLU GÜNLER GERİDE KALDI
Abone Olgoogle-news

MUTLU GÜNLER GERİDE KALDI

Kristin Cavallari ve Jay Cutler, mutlu günlerinde.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi