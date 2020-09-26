İddialı paylaşım kızdırdı: Üç çocuklu kadına yakıştı mı bu?
Ünlü oyuncu ve TV yıldızının, çıktığı İtalya tatilinde çektirdiği ve Instagram'da paylaştığı üstsüz pozu olay oldu.
Instagram, Backgrid USA, Mega New Agency
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OLDU MU ŞİMDİ?
Bu iddialı poza 200 binin üzerinde beğeni geldi ama bir o kadar takipçisinden de eleştiri aldı ünlü oyuncu. Birçok takipçisi paylaşıma "Üç çocuklu bir kadına uygun mu bu?" diye yorum yaptı.
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ÜSTSÜZ POZ TARTIŞMA YARATTI
Rol aldığı TV dizileri ve reality şovlarla tanınan Amerikalı oyuncu Kristin Cavallari'nin Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozu tartışma yarattı.
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KIZGIN TAKİPÇİLERDEN ELEŞTİRİ YAĞDI
33 yaşındaki Cavallari, İtalya'daki Positano tatilinde bir teknede çekilen üstsüz pozunu sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu poz yüzünden Cavallari'ye takipçilerinden eleştiri dolu yorumlar yağdı. Bir takipçisi " Senin çocukların yok mu? Utanmalısın" yorumunu yaparken bir diğeri "Senin striptizci olduğunu sandım. Sen bir annesin. Neden?" diye yazdı.
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ÇOCUKLARA DAHA FAZLA ZAMAN
Bazı takipçileri bu iddialı pozu Kristin Cavallari'nin boşanmış olmasına bağlarken, bazıları da "Belki de anneliğe daha fazla zaman ayırmalısın" yorumunu yaptı.
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BAZILARI TEBRİK ETTİ
Kristin Cavallari'nin paylaştığı pozu savunan az sayıda takipçisi de çıktı. Onlar da üç çocuğu olmasına rağmen hala fiziksel görünümünü koruduğu için Cavallari'yi tebrik etti.
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NASIL BESLENDİĞİNİ SORANLAR OLDU
Hatta ona nasıl beslendiğini soranlar bile oldu. Bazı takipçileri de Cavallari'nin kısa bir süre önce çıkardığı True Comfort adlı yemek kitabını almanın zamanının geldiğini belirtti.
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BOŞANMA SÜRECİNDE
Şu sıralarda “Very Cavallari” adlı reality şovuyla gündemde olan Amerikalı oyuncu ve TV yıldızı Kristin Cavallari, Amerikan futbolu oyuncusu olan eşi Jay Cutler ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşıyor.
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İKİ AYDA EVLENME TEKLİFİ
Çift, 2010 yılında tanıştı. Romantik ilişkileri başladıktan iki ay sonra Cutler, Cavallari'ye evlenme teklif etti, nişanlandılar. Fakat bir yıl sonra nişan bozuldu.
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2013'TE EVLENDİLER
Bunun ardından yeniden bir araya gelen çift, 2013 yılında evlendi. Üç çocuk sahibi olan Cavallari ve Cutler kısa bir süre önce boşanma kararı aldı.
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ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Çiftin 8 yaşında Camden, 6 yaşında Jaxon ve 4 yaşında Saylor adında dört çocuğu bulunuyor.
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MUTLU GÜNLER GERİDE KALDI
Kristin Cavallari ve Jay Cutler, mutlu günlerinde.