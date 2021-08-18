ÖTV indirimi gelen araçlar 2021: ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?
ÖTV indirimi sonrası bazı markalarda sıfır araç fiyatları da düştü. Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin lira civarında geriledi. İşte, ÖTV indirimi gelen araçlar ve indirimi olan modeller hakkında detaylı bilgiler
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ÖTV indirimi araba fiyatları takibini sürdüren vatandaşların yakın ilgisini oluşturuyor. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Peki, araba fiyatları ne kadar oldu? İşte, ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?
İŞTE YENİ MATRAHLAR
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.