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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 07:03 | 

Otomobil almak isteyip bütçesi yetmeyenler dikkat! Fiyatları yarı yarıya ucuz!

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle bütçesini zorlamak istemeyenler daha ucuza otomobil almak için araştırmalar yapıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları yükseliş yaşarken pert otomobillere de talep artmaya başladı. Kazalı halde satılan pert otomobiller kaza durumlarına göre rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ucuza pert otomobil alıp tamir ettirip kullanmak isteyenler de bu durumu değerlendiriyor.

Pert otomobil alırken mekanik hasarın az olmasına, aracın şaselerinde sorun olmamasına ve airbaglerinin tamirinin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Pert otomobil alırken yanınızda tamirciyle gidip tamir masrafının da fiyatını almanız menfaatinize olacaktır. Tamir masrafı yüksek olan araçlardan uzak durmanız gerekiyor.

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İşte pert araçlar ve fiyatları:

Fiat Egea 2018 model dizel

Pert fiyatı: 88000 lira

Rayiç fiyat: 130000 lira

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Citroen C-Elysee 2017 model dizel

Pert fiyatı: 75000 lira

Rayiç fiyatı: 107000 lira

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Dacia Sandero 2019 model benzinli

Pert fiyatı: 77900 lira

Rayiç fiyatı: 125000 lira

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Ford Fiesta 2016 model dizel

Pert fiyatı: 109500 lira

Rayiç fiyatı: 140000 lira

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Honda Civic 2016 model benzinli otomatik

Pert fiyatı: 165500 lira

Rayiç fiyatı: 200000 lira

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Opel Insignia 2016 model dizel otomatik

Pert fiyatı: 117500 lira

Rayiç fiyatı: 200000 lira

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Peugeot 301 2020 model dizel

Pert fiyatı: 109500 lira

Rayiç fiyatı: 150000 lira

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Renault Megane 2018 model dizel otomatik

Pert fiyatı: 161000 lira

Rayiç fiyatı: 200000 lira

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Hyundai Accent Blue 2016 model dizel otomatik

Pert fiyatı: 89750 lira

Rayiç fiyatı: 130000 lira

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Volkswagen Passat 2017 model dizel otomatik

Pert fiyatı: 174800 lira

Rayiç fiyatı: 260000 lira

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Fiat Linea 2013 model dizel

Pert fiyatı: 48500 lira

Rayiç fiyat: 75000 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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