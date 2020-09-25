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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 08:54 | 

Otomobil alacaklar dikkat! İşte Eylül ayının son fırsatları

Sıfır otomobil almak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Kurlardaki hareketlilikle birlikte fiyat değişimleri oluşabiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır otomobil üretimleri düşüşe geçti. Talebe yetişemeyen fabrikalar nedeniyle müşteriler sıraya konmaya başladı.

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İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri

Alfa Romeo Giulietta 323 bin lira

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Audi A3 Sportback 373 bin lira

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BMW 1.18i 366.500 lira

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Citroen C Elysee 163.750 lira

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Dacia Logan 131.900 lira

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Fiat Egea 110.900 lira

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Honda Civic Sedan 209.600 lira

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Hyundai i10 130 bin lira

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KIA Picanto 141.100 lira

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Mitsubishi Space Star 159.850 lira

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Nissan Micra 161.400 lira

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Opel Corsa 144.900 lira

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Peugeot 301 171 bin lira

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Renault Symbol 129.900 lira

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Seat Ibiza 185 bin lira

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Toyota Corolla 166.800 lira

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Volkswagen Polo 165.900 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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