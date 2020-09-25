Otomobil alacaklar dikkat! İşte Eylül ayının son fırsatları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır otomobil üretimleri düşüşe geçti. Talebe yetişemeyen fabrikalar nedeniyle müşteriler sıraya konmaya başladı.İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri Alfa Romeo Giulietta 323 bin liraAudi A3 Sportback 373 bin liraBMW 1.18i 366.500 liraCitroen C Elysee 163.750 liraDacia Logan 131.900 liraFiat Egea 110.900 liraHonda Civic Sedan 209.600 liraHyundai i10 130 bin liraKIA Picanto 141.100 liraMitsubishi Space Star 159.850 liraNissan Micra 161.400 liraOpel Corsa 144.900 liraPeugeot 301 171 bin liraRenault Symbol 129.900 liraSeat Ibiza 185 bin liraToyota Corolla 166.800 liraVolkswagen Polo 165.900 lira