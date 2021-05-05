Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kimdir, ne zaman öldü? İşte Osman Gazi'nin eşleri hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Maltun Hatun ve Osman Gazi'nin eşlerine ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Maltun Hatun karakterini Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Tarihi kaynaklara göre Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunuyor. Peki, Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kimdir, ne zaman öldü? İşte Osman Gazi'nin eşleri hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
2
Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dirMalhun Hatun'un Kasım 1326 tarihinde öldüğü tahmin edilmektedir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
3
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Kuruluş Osman dizisinden önce TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat verdi.