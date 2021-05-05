Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kimdir, ne zaman öldü? İşte Osman Gazi'nin eşleri hakkında bilgiler

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dirMalhun Hatun'un Kasım 1326 tarihinde öldüğü tahmin edilmektedir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.