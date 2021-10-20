Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu var mıydı? İşte Bala Hatun'un hayatıyla ilgili bilgiler

Bala Hatun'un çocuk sahibi olup olmadığı konusuyla ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Kimi kaynaklara göre, Osman Gazi'nin oğullarından Alaaddin Bey'in annesi Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun'dur. Bazı tarihçiler ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğunu, annesinin Malhun Hatun olduğunu ileri sürer. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alâeddin, kimine göre Şehzade Orhan en büyük oğul idi.