Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu var mıydı? İşte Bala Hatun'un hayatıyla ilgili bilgiler
Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşiBala Hatun’un hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Bala Hatun'un hamilelik haberi verdiği sahneler çok konuşuldu. Dizide Bala Hatun karakterine Özge Törer hayat veriyor. Peki, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, çocuğu var mıydı? İşte Bala Hatun'un hayatıyla ilgili bilgiler
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Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.
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Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.
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Bala Hatun'un çocuk sahibi olup olmadığı konusuyla ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Kimi kaynaklara göre, Osman Gazi'nin oğullarından Alaaddin Bey'in annesi Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun'dur. Bazı tarihçiler ise Orhan Bey ile aynı anneden doğduğunu, annesinin Malhun Hatun olduğunu ileri sürer. Osman Gazi'nin en büyük oğlu olup olmadığı da tartışmalı bir konudur. Kimi kaynaklara göre Şehzade Alâeddin, kimine göre Şehzade Orhan en büyük oğul idi.