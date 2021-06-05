Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Mutlu son!
Youtuber Orkun Işıtmak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Yorgancılar ile evlendi.Kemer Country'deki düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katıldı.Orkun Işıtmak nikah sonrası fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı
2
Pandemi etkisi
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki gün İstinye Park’taydı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve mağazaları dolaşan çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Artık tatile çıkmanın zamanı gelmedi mi?” sorusuna Ortaç, “Korkuyorum tatile çıkmaya” yanıtını verdi. Şarkıcı, pandemiden dolayı tatile çıkma ve orada hastalanma riski yaşamak istemediğini söyledi.
3
İlk aile yemeği
Merve Özbey, şubat ayında doğan bebeği Elif Özüm ve eşi Kenan Koçak’la tatile çıktı. Çift, kızlarıyla ilk tatilleri için Marmaris’i tercih etti. Özbey, önceki gün yemek yedikleri mekanda çektirdikleri fotoğrafı “İlk aile yemeğimiz” notuyla Instagram sayfasında paylaştı.
4
Heyecan büyük
Bensu Soral önceki akşam eşi Hakan Baş’la Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, yeni dizisinin heyecanını yaşadığını söyledi: “Birçok teklif geldi ama ‘Cam Tavanlar’ çok başka bir proje. Çünkü kadınları yüceltiyor. Set yoğun şekilde devam ediyor. Bugün izinliydik, yemeğe çıktık. Dizimiz haftaya ekranda olacak, heyecanımız büyük.” (Sayit DURMAZ)
5
Altın kızlar döndü
Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. “Yasak Elma”daki rol arkadaşları Şevval Sam, Eda Ece, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile tatil yapan oyuncu, “Altın kızlar tatilden döndü. Bir tatil daha planlıyoruz ama bu sefer tekne değil. Karavan tatili yapabiliriz” dedi. Gökhan Alkan ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan Cavadzade, “Gökhan Bey ile tatil düşünüyor musunuz” sorusuna ise “Gökhan şu an Antakya’da çalışıyor” yanıtını vererek iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. (Behlül AYDIN)
6
'Bursa Bülbülü' geliyor
Ata Demirer, senaryosunu yazdığı yeni sinema filminin duyurusunu Instagram’dan yaptı. “Bursa Bülbülü” adını verdiği filmin senaryosunu tamamladığını söyleyen Demirer, “Ve senaryo bitti. Bursa Bülbülü geliyor. Tabii Hakan Algül çekiyor. Kavuşmak üzere” dedi.
7
İstanbul’dan misafir
Metin Yıldız ve sevgilisi Ceylan Yılmaz, Antalya’da yaşayan Ümit Okur’u ziyarete gitti. Bir film projesi için Antalya’ya mekan bakmaya gelen arkadaşlarını gezdiren Okur, arkadaşlarının Antalya Kaleiçi’ne hayran kaldıklarını söyledi.
8
Yeni dizisi Kars’ta
Son olarak “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde oynayan Aslıhan Güner, arkadaşı Nilay Cafer’le Zorlu AVM’deydi. Dizinin final yapmasıyla kızıl saç rengini değiştiren oyuncu, yeni bir projeye başlayacağını söyledi: “Yine İstanbul’dan uzakta olacak çekimlerimiz. Bu kez bambaşka bir karakterle yeni sezonda ekranda olacağız. 1 aylık kısa bir tatil programım var. Daha önce çekimler için Ordu’da olduğumuz için dostlarımdan ve aileden uzak kalma durumunda kalmıştım. Bu kez de Kars’a gideceğiz. Onun için bu tatil sürecini sevenlerime, aileme ve dostlarıma ayırıp bol bol hasret gideriyoruz.”
9
Yeniden sahnede
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen ödüllü oyun “Amadeus”, alınan pandemi tedbirleriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”, 9–10 Haziran tarihlerinde, saat 19.00’da Zorlu PSM’de perde açacak.
10
Yeni konuklar
Cansel Elçin ile Serhan Onat, Zorlu PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümüne konuk oldu. Onat, kendini yakışıklı bulup bulmadığı sorusuna “Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Brad Pitt gibi bir kariyer yolu çizmek istiyorum. Kaşınızın, gözünüzün güzel olması genetikle alakalı ama esas önemli olan o güzelliği kırıp kendini çirkinleştirebilmekte yatıyor. Bunu bize sağlayan da metin oluyor. Metin olmazsa bizler de yokuz” yanıtını verdi. Sahneye ilk çıktığı anıpaylaşan Cansel Elçin de şöyle konuştu: “O kalabalığın önünde çok korktuğumu ve kendimi çıplak hissettiğimi hatırlıyorum. Asıl önemli olan da bu yüzleşmeden sonra ertesi gün o sahneye yeniden dönebilmekti.”