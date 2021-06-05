Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

Yeni konuklar Cansel Elçin ile Serhan Onat, Zorlu PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümüne konuk oldu. Onat, kendini yakışıklı bulup bulmadığı sorusuna “Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Brad Pitt gibi bir kariyer yolu çizmek istiyorum. Kaşınızın, gözünüzün güzel olması genetikle alakalı ama esas önemli olan o güzelliği kırıp kendini çirkinleştirebilmekte yatıyor. Bunu bize sağlayan da metin oluyor. Metin olmazsa bizler de yokuz” yanıtını verdi. Sahneye ilk çıktığı anıpaylaşan Cansel Elçin de şöyle konuştu: “O kalabalığın önünde çok korktuğumu ve kendimi çıplak hissettiğimi hatırlıyorum. Asıl önemli olan da bu yüzleşmeden sonra ertesi gün o sahneye yeniden dönebilmekti.”