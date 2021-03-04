Orhan Gencebay kaç yaşında, kimdir? Orhan Gencebay, Şarkılar Bizi Söyler’de

Orhan Gencebay, Şarkılar Bizi Söyler programı konukları arasında yer alıyor. Orhan Gencebay’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 4 Ağustos, 1944 yılında dünyaya gelen ve hafızalara kazınan şarkılara imza atan Orhan Gencebay hakkında merak edilenler



ORHAN GENCEBAY KİMDİR?



Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay 4 Ağustos, 1944 Samsun doğumludur. Usta isim, arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi 'yanlıştır ve eksiktir' gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.



Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.



