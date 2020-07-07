Göğüs implantlarını aldıran model, operasyondan sonra ilk kez bikiniyle görüntülendi.
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OPERASYONDAN SONRA TATİL
Geçtiğimiz haziran ayında, koronavirüs salgınına rağmen yıllardır kullandığı göğüs implantlarını çıkarttırmak için bıçak altına yatan model Chrissy Teigen, ailesiyle birlikte tatile çıktı.
Fotoğraflar: Backgrid USA
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VİLLANIN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLEDİLER
34 yaşındaki iki çocuk annesi Teigen, müzisyen kocası John Legend ve biri kız diğeri erkek iki çocuğuyla Meksika, Puerto Vallarta'yı seçti. Teigen, ailece kaldıkları villanın balkonunda paparazziler tarafından görüntülendi.
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GÖĞÜS İMPLANTLARINI ALDIRDI
Chrissy Teigen, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir kullandığı göğüs implantlarını aldırmak için operasyon geçirmişti. Modele, operasyon öncesi koronavirüs testi yapılmıştı. Teigen de o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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DEĞİŞİKLİĞİ PASTAYLA KUTLADILAR
Chrissy Teigen, 2006 yılından bu yana kullandığı implantlarını çıkarttırdığı için gayet mutlu olduğunu belirtmişti. Hatta bu değişikliği aile arasında bir pasta keserek de kutlamışlardı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Chrissy Teigen, Puerto Vallerta'da geçirdiği aile tatilinden görüntüleri de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile John Legend'ın Luna adında bir kızı ve Miles adında bir oğlu bulunuyor.