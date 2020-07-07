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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 09:34,

Operasyondan sonra ilk kez

Göğüs implantlarını aldıran model, operasyondan sonra ilk kez bikiniyle görüntülendi.

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1OPERASYONDAN SONRA TATİL
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OPERASYONDAN SONRA TATİL

Geçtiğimiz haziran ayında, koronavirüs salgınına rağmen yıllardır kullandığı göğüs implantlarını çıkarttırmak için bıçak altına yatan model Chrissy Teigen, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

2VİLLANIN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLEDİLER
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VİLLANIN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLEDİLER

34 yaşındaki iki çocuk annesi Teigen, müzisyen kocası John Legend ve biri kız diğeri erkek iki çocuğuyla Meksika, Puerto Vallarta'yı seçti. Teigen, ailece kaldıkları villanın balkonunda paparazziler tarafından görüntülendi.

3GÖĞÜS İMPLANTLARINI ALDIRDI
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GÖĞÜS İMPLANTLARINI ALDIRDI

Chrissy Teigen, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir kullandığı göğüs implantlarını aldırmak için operasyon geçirmişti. Modele, operasyon öncesi koronavirüs testi yapılmıştı. Teigen de o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

4DEĞİŞİKLİĞİ PASTAYLA KUTLADILAR
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DEĞİŞİKLİĞİ PASTAYLA KUTLADILAR

Chrissy Teigen, 2006 yılından bu yana kullandığı implantlarını çıkarttırdığı için gayet mutlu olduğunu belirtmişti. Hatta bu değişikliği aile arasında bir pasta keserek de kutlamışlardı.

5SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Chrissy Teigen, Puerto Vallerta'da geçirdiği aile tatilinden görüntüleri de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

6İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile John Legend'ın Luna adında bir kızı ve Miles adında bir oğlu bulunuyor.

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