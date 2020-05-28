Magazin Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 07:00 , 28 Mayıs 2020 - 07:00

Önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız

Kimi "tatlı sert"ti, kimi biraz sakar. Bazısı fazla otoriterdi bazısı da şakacı. Karakterleri bir yana milyonlarca TV izleyicisi onları kendi babaları gibi sevdi. Diziler yayından kalksa da hiç unutmadı. Hatta gerçek hayatta aramızdan ayrıldıklarında ailelerinden biri ölmüş gibi hissetti. İşte TV dizilerinin unutulmaz baba karakterleri ve onları canlandıran oyuncular.