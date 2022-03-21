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Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danış hakkında merak edilenler

#Ömer Danış#Ömer Danış Kimdir#Hayat Gülümse Konuğu

Ömer Danış merak edilen isimlerden biri oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Ömer Danış Oldu. Peki, Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/2Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli Ömer Danış hakkında merak edilenler

Ömer Danış’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Ömer Danış Elazığ doğumlu. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi.

2/2ÖMER DANIŞ KİMDİR

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Ömer Danış, 10 Haziran 1968 yılında Elazığ'da doğdu. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı.

Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

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#Ömer Danış#Ömer Danış Kimdir#Hayat Gülümse Konuğu