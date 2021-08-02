Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler, konusu ne? Olmaz Oluversin Gari nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu
Olmaz Oluversin Gari filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topladı. Oluversin Gari serisinin devamı olan Olmaz Oluversin Gari TV'de ilk kez seyirci ile buluşuyor. Ege Bölgesi'nin güzelliklerini de ekranlara yansıtan filmin yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlenirken senaryosunu Cüneyt İnay kaleme alıyor. Filmde; Derya ve Güney’in evlenmesi ile yaşanan olaylar ele alınacak. Peki, Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler, konusu ne? Olmaz Oluversin Gari nerede çekildi? İşte, Olmaz Oluversin Gari oyuncu kadrosu ve filmle ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Olmaz Oluversin Gari oyuncuları ve konusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Pazartesi akşamı yayınlanan filmin bu bölümünde Derya ile Güney'in evliliğinin ardından yaşananlar aktarılacak. Eğlenceli anların yaşandığı Olmaz Oluversin Gari oyuncuları arasında Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk gibi isimler yer alıyor.
2
OLMAZ OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI
Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Cüneyt İnay’ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk yer alıyor.
3
OLMAZ OLUVERSİN GARİ KONUSU
TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Derya ve Güney’in evlenmesi, Aliş ve Seda’yı çok üzmüştür. Ahmet ise Seda ona kaldı diye mutlu olmuştur. Salih hala Sadri’yi ikna etmek için çabalamaya devam etmektedir. Otelden ayrılıp köyde bir ev kiralar. Ruhi ise iyice ondan uzaklaşıp, Seda’nın adamı olmuştur. Derya’nın kafası baya karışıktır. Babasının videosunu sakin kafayla tekrar izlemek ister fakat video Seda’da vardır sadece. Güney ile videoyu Seda’dan alma planları yaparlar. Ahmet, sokakta Ayşe ile Aliş’in el ele tutuştuklarını görür. Ayşe ile konuşur ve Aliş’i döveceğini söyler. Aliş’i alıp kazı alanına götürür. O sırada kazı alanında Şişman, definecilerin kazdığı çukura düşmüştür. Ayşe, abisi Aliş’e zarar vermesin diye jandarmayı arar. Jandarma kazı alanına gelir çukurda Şişman’ı çıkartırken tarihi eserleri görür. Artık kazı alanı sit alanı olmuştur.
4
Bu durum Sadri ve Salih’i baya üzmüştür. Kazı alanının sit alanı olacağını fark eden Muhtar Sadri köylüden ve özellikle Fahri’den saklanmaktadır. Daha sonra köylülere Salih’in abisi Nihat’ı öldürdüğünü söyleyince köylüler sakinleşir ve saklanmasına gerek kalmaz. Köylüler Sadri’ye destek olur. Salih ise Sadri’nin arazisinde otel yapılmasın diye adamları tarafından sahte tarihi eser koyar araziye ve araziden tarihi eser çıktı diye haber verir yetkililere. Derya, Güney, Aliş ve Şişman bir plan yaparak Seda’nın telefonunu almayı başarırlar. Derya telefondan videoyu kendisine gönderir. Video ortaya çıktıktan sonra Jandarma gelip Salih’i kelepçeleyip tutuklar. Derya, videoyu izledikten sonra çok kötü olmuştur. O sırada Sadri’nin arazisinde çıkan heykelleri bildirmek için yetkili arkeologlar Sadri’nin evine gelip haber verirler. Sadri sinirden kalp krizi geçirir ve ambulans gelir. Bütün olayları öğrenen Derya, Güney’e boşanalım der…
5
OLMAZ OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekim mekanları, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.