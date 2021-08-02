Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler, konusu ne? Olmaz Oluversin Gari nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

OLMAZ OLUVERSİN GARİ KONUSU TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Derya ve Güney’in evlenmesi, Aliş ve Seda’yı çok üzmüştür. Ahmet ise Seda ona kaldı diye mutlu olmuştur. Salih hala Sadri’yi ikna etmek için çabalamaya devam etmektedir. Otelden ayrılıp köyde bir ev kiralar. Ruhi ise iyice ondan uzaklaşıp, Seda’nın adamı olmuştur. Derya’nın kafası baya karışıktır. Babasının videosunu sakin kafayla tekrar izlemek ister fakat video Seda’da vardır sadece. Güney ile videoyu Seda’dan alma planları yaparlar. Ahmet, sokakta Ayşe ile Aliş’in el ele tutuştuklarını görür. Ayşe ile konuşur ve Aliş’i döveceğini söyler. Aliş’i alıp kazı alanına götürür. O sırada kazı alanında Şişman, definecilerin kazdığı çukura düşmüştür. Ayşe, abisi Aliş’e zarar vermesin diye jandarmayı arar. Jandarma kazı alanına gelir çukurda Şişman’ı çıkartırken tarihi eserleri görür. Artık kazı alanı sit alanı olmuştur.