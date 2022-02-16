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Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

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Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar başladı. Yeni bölümleri çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Oğlum dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Oğlum dizisi oyuncuları arasına Nazan Kesal’ın da katıldığı duyuruldu. Ünlü isim Perma Canan karakterine hayat verecek. Peki, Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

1/5Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisi oyuncuları arasında Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder gibi isimler yer alıyor. Dizide bambaşka hayatlara sahip iki çocuğun başına gelenler anlatılıyor. İlk bölümde Kaan’ın trajik ölümünün ardından yaşananlar ekrana getirildi. İşte detaylar

2/5OĞLUM DİZİSİ KONUSU

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile’de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

3/5Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

4/5OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Oğlum dizisi oyuncuları arasında Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor.

5/5Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Dizinin oyuncu kadrosuna Nazan Kesal da dahil oldu. Nazan Kesal dizide ‘Perma Canan’ karakterine hayat verecek.

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