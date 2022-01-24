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Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi oyuncu kadrosu

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Oğlum dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Oğlum yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Peki, Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

1/3Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler Oğlum dizisi oyuncu kadrosu

Oğlum dizisi yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni dizi Oğlum’un senaryosu senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait. Dizide çocuk oyuncuların isimleri ise Metehan Parıltı ve Emir Kaan Özkan.

2/3OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Oğlum dizisi oyuncuları arasında Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan, Kubilay Aka, Ali Seçkiner Alıcı gibi isimler yer alıyor.

3/3OĞLUM DİZİSİ KONUSU

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

Dizinin fragmanında iki çocuğun hayatı gözler önüne seriliyor. Filmin oyuncuları arasında yer alan Canan Ergüder, ‘Bir suç varsa bir de suçlu var demektir. Peki suçu işleyen masumiyetin ta kendisiyse, bir çocuksa mesela kimdir o zaman suçlu? Hangimiz? Hepimiz mi yoksa?’ diyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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