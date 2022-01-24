Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi oyuncu kadrosu

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

Dizinin fragmanında iki çocuğun hayatı gözler önüne seriliyor. Filmin oyuncuları arasında yer alan Canan Ergüder, ‘Bir suç varsa bir de suçlu var demektir. Peki suçu işleyen masumiyetin ta kendisiyse, bir çocuksa mesela kimdir o zaman suçlu? Hangimiz? Hepimiz mi yoksa?’ diyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.