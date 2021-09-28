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Televizyon
Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 12:07 | 

O Ses Türkiye'nin yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu - O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen ses yarışması O Ses Türkiye’nin yeni sezon tarihi belli oldu. O Ses Türkiye’nin yeni sezonu ekim ayının ilk haftasında ekran macerasına başlayacak. Peki, O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi...

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Ekran macerasına koronavirüs nedeniyle ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jüri kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı.

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Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor.

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Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlıyor.

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