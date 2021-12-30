O Ses Türkiye yılbaşı özel fragmanı yayınlandı - İşte O Ses 2022 yılbaşı özel konukları
O Ses Türkiye yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün çekimi 27 Aralık tarihinde yapılmıştı. O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün konukları…
Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları 31 Aralık’a kısa bir süre kala açıklandı. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.