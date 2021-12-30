O Ses Türkiye yılbaşı özel fragmanı yayınlandı - İşte O Ses 2022 yılbaşı özel konukları

Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları 31 Aralık’a kısa bir süre kala açıklandı. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.