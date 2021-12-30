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Televizyon
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 10:08 | 

O Ses Türkiye yılbaşı özel fragmanı yayınlandı - İşte O Ses 2022 yılbaşı özel konukları

O Ses Türkiye yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün çekimi 27 Aralık tarihinde yapılmıştı. O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün konukları…

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Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları 31 Aralık’a kısa bir süre kala açıklandı. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.
2O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları

Damla Sönmez
Ozan Akbaba
Hazar Ergüçlü
Perihan Savaş
Gökçe Bahadır
Feyyaz Şerifoğlu
Berfu-Eser Yenenler
Merve Dizdar
Sabri Sarıoğlu
İlayda Alişan
Sarp Akkaya
Yasemin Sakallıoğlu
Cem Davran
Handa Baladın
Simge Aköz
Zeynep Avcı
32021 YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU

2021 YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir’den oluşan Ebru Gündeş takımı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı oldu.
4MERVE DİZDAR

MERVE DİZDAR

5OZAN AKBABA

OZAN AKBABA

6CEM DAVRAN

CEM DAVRAN

7PERİHAN SAVAŞ

PERİHAN SAVAŞ

8ESER- BERFU YENENLER

ESER- BERFU YENENLER

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