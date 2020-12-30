O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda- 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimler var?

Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak! Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.