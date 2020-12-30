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Haber Giriş: 30 Aralık 2020 - 09:42 | 

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda- 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimler var?

Bu yıl pandemi nedeniyle yayınlanmayan O Ses Türkiye ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. MasterChef yarışmasında, yılbaşına özel olarak O Ses Türkiye programının yayınlanacağını duyuruldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, 2021 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimler var?

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Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama MasterChef yarışmasında geldi. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti.

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Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak! Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

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Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.

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