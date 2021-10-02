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Televizyon
Haber Giriş: 02 Ekim 2021 - 11:39 | 

O Ses Türkiye yeni sezon saat kaçta? İşte O Ses Türkiye yeni sezon jürileri

Koronavirüs nedeniyle ekran macerasına ara veren O Ses Türkiye yeni sezon açılışını 2 Ekim tarihinde yapacak. 2 jüri üyesinde değişikliğe giden O Ses Türkiye'de Türkiye'nin farklı noktalarındaki yetenekler keşfedilecek. Peki, O Ses Türkiye yeni sezon saat kaçta? İşte O Ses Türkiye yeni sezon jürileri

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Türkiye'nin bir ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye yeni sezona başlıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliği yapacağı O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı. Ilıcalı'nın paylaşımı ardından yeni sezon ilk tanıtımı paylaşıldı.

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Yeni sezonun ilk bölümü öncesi Acun Ilıcalı ve programın değerli jüri üyeleri, 2. Sayfa mikrofonlarına duygularını anlattı. Acun Ilıcalı, 'O Ses bizim için kanalın pırlantası, çok önem verdiğim bir proje. Çok mutluyuz.' ifadelerini kullanırken, Ebru Gündeş çok heyecanlı olduğunu aktardı.

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