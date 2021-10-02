O Ses Türkiye yeni sezon saat kaçta? İşte O Ses Türkiye yeni sezon jürileri
Koronavirüs nedeniyle ekran macerasına ara veren O Ses Türkiye yeni sezon açılışını 2 Ekim tarihinde yapacak. 2 jüri üyesinde değişikliğe giden O Ses Türkiye'de Türkiye'nin farklı noktalarındaki yetenekler keşfedilecek. Peki, O Ses Türkiye yeni sezon saat kaçta? İşte O Ses Türkiye yeni sezon jürileri
Türkiye'nin bir ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye yeni sezona başlıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliği yapacağı O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
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