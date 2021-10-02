O Ses Türkiye yeni sezon saat kaçta? İşte O Ses Türkiye yeni sezon jürileri

Yeni sezonun ilk bölümü öncesi Acun Ilıcalı ve programın değerli jüri üyeleri, 2. Sayfa mikrofonlarına duygularını anlattı. Acun Ilıcalı, 'O Ses bizim için kanalın pırlantası, çok önem verdiğim bir proje. Çok mutluyuz.' ifadelerini kullanırken, Ebru Gündeş çok heyecanlı olduğunu aktardı.