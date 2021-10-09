O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? Saadet Özsırkıntı hakkında bilgiler
O Ses Türkiye yarışmasıyla birlikte Saadet Özsırkıntı bir kez daha gündem oldu. Uzun süredir O Ses Türkiye sezonlarının sunuculuğunu üstlenen Saadet Özsırkıntı, programla birlikte ismini geniş bir kitleye duyurdu. Peki, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? Saadet Özsırkıntı hakkında bilgiler
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Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördü, ardından dil eğitimi için gittiği İngiletere'de bir süre yaşadı.
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İlk olarak oynadığı reklam filminde yer alan güzel sunucu, ardından TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programıyla ekran karşısına çıkmaya başladı. Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı yeni dönemde O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.
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2019 yılında yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Survivor Panorama programlarında da moderatör olarak görev aldı.